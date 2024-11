Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí về 0%

Sáng 22.11, sau khi nghe tờ trình, Quốc hội dành thời gian thảo luận tổ về dự thảo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất áp dụng thuế suất ưu đãi 15% (giảm 5% so với thuế suất phổ thông) đối với cơ quan báo chí từ hoạt động báo chí khác ngoài báo in. Riêng báo in vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% như hiện nay.

Đại biểu Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM, thảo luận tại tổ ẢNH: GIA HÂN

Thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho rằng mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp với các lĩnh vực truyền thông báo chí, văn hóa hiện quá cao. Theo ông, đây là các lĩnh vực quan trọng, cần được ưu đãi thuế nhiều hơn.

"Cần áp dụng một mức thuế chung cho báo in, báo điện tử là 10%, thậm chí nên giảm nhiều hơn nữa", ông Ngân nói, đồng thời đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo chí trong 5 năm, hoặc áp thuế ở mức tối thiểu để ngành này vượt qua khó khăn.

Đại biểu TP.HCM phân tích, báo chí đóng góp lớn trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí cũng góp phần đấu tranh chống lại thông tin xấu độc, phòng, chống tham nhũng, lãng phí... nhờ đó tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, nguồn thu của các cơ quan báo chí giảm sâu thời gian qua do chịu sức ép cạnh tranh từ mạng xã hội. Trong khi phải tăng đầu tư cho cơ sở vật chất, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

"Báo chí vừa bị giảm thu quảng cáo, vừa phải tăng chi đầu tư nên gặp khó khăn", ông Ngân nói.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM, cũng nói "cần giảm thuế sâu hơn, về mức 0% hoặc 5% với lĩnh vực báo chí".

Đề xuất giảm thuế với tất cả doanh thu cơ quan báo chí

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên), Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội, phản ánh hiện thuế áp với báo in là 10%, báo chí khác là 20%. Chính phủ đề xuất, thuế thu nhập doanh nghiệp báo in giữ nguyên 10%, các loại hình báo chí khác được giảm 5%, tức về 15%.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đề xuất ưu đãi thuế cho tất cả doanh thu từ hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động của cơ quan báo chí ẢNH: GIA HÂN

Ông Nghĩa đề nghị giảm thuế với báo chí về cùng mức 10%, do đây không phải lĩnh vực kinh doanh, mà phục vụ chính trị, làm nhiệm vụ truyền thông nên cần sự hỗ trợ, ưu đãi phù hợp.

"Tách báo in 10%, các báo chí khác 15% là bất hợp lý, vì thu và phát hành báo in hiện nay rất thấp. Hiện hầu như không còn sạp báo tại Hà Nội, TP.HCM, trong khi trước đây rất nhiều. Tất cả chuyển sang các nền tảng khác, như báo điện tử, kể cả truyền hình cũng chuyển sang nền tảng số như xem trên YouTube…", ông Nghĩa nêu.

Vẫn theo đại biểu Nghĩa, hiện chuyển đổi số của cơ quan báo đang diễn ra quyết liệt. Muốn chuyển đổi số cần đầu tư nguồn lực, con người, công nghệ rất lớn. Do đó, nếu ưu đãi thuế 10%, theo ông Nghĩa, cũng không có nhiều ý nghĩa. "Đã ưu đãi thì nên ưu đãi xứng tầm, thể hiện rõ chính sách quan tâm tới báo chí", ông Nghĩa nói thêm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho rằng với thực trạng phát hành báo in, điện tử hiện nay thì nguồn thu quảng cáo không thể nuôi được tờ báo khi thực hiện tự chủ. Tuy nhiên, hiện cơ quan báo chí chỉ được hưởng ưu đãi với phần doanh thu từ hoạt động báo chí, phần doanh thu khác như cho thuê tòa nhà thì tính thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường, trong khi với nhiều cơ quan báo chí, đây là phần thu nhập lớn phục vụ cho vận hành tòa soạn.

“Chúng ta đầu tư cho báo chí thông qua cái gì? Chính là thông qua ưu đãi thuế từ khoản thu quảng cáo báo chí, kinh doanh tòa nhà cho hoạt động của báo. Thế nhưng các khoản này lại bị tính thuế cao bình thường là chưa hợp lý”, bà Thúy nói và đề xuất các hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động của tờ báo đều được hưởng ưu đãi thuế.

Trước đó, đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí, không phân biệt loại hình đã được các đại biểu Quốc hội nêu ra.

Tại phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 23.9, khi cho ý kiến lần đầu đối với dự thảo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị áp dụng một mức ưu đãi thuế thu nhập chung cho báo in, báo điện tử và các loại hình báo chí khác như đang áp dụng cho báo in hiện nay là 10%.

Theo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in, được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 10%. Còn các cơ quan báo chí thuộc các loại hình khác như báo điện tử, truyền hình, phát thanh chưa có quy định.