Đề xuất giao dịch dưới 200.000 đồng được lập hóa đơn tổng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỉ đồng trở xuống, có giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng mỗi lần, nếu người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày hộ kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày đối với các giao dịch này.

Các chuyên gia cho rằng, ngưỡng giá trị thanh toán mỗi giao dịch dưới 50.000 đồng mà Bộ Tài chính đề xuất là quá thấp ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cùng một số cơ quan liên quan ngày 30.3 góp ý dự thảo nghị định, Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng mức dưới 50.000 đồng là quá thấp so với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay.

Cạnh đó, quy định này chỉ áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3 tỉ đồng trở xuống là chưa đảm bảo nguyên tắc bình đẳng.

"Mặt khác, việc xác định người mua hàng là cá nhân không kinh doanh đối với người bán hàng rất khó khăn trong thực tế, làm tăng thủ tục hành chính cũng như lãng phí chi phí xã hội", ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nhấn mạnh khi trao đổi với Thanh Niên.

Đề xuất đưa ra là các giao dịch có giá trị dưới 200.000 đồng được lập hóa đơn tổng theo ngày, áp dụng với cả tổ chức chứ không chỉ riêng hộ kinh doanh. Đồng thời, không nên quy định việc xác định người mua là cá nhân không kinh doanh như dự thảo đã nêu để đảm bảo công bằng, bình đẳng, phù hợp với thực tế.

Cụ thể, theo Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, nội dung này nên quy định như sau: "Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn, cuối ngày tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập hóa đơn tổng hợp theo ngày phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày đối với các giao dịch này".

"Ngoài ra, có thể quy định nội dung nêu trên chỉ áp dụng đối với các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan", ông Được nói.

Liên quan nội dung này, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, cũng đề xuất nên để ngưỡng giá trị thanh toán là dưới 200.000 đồng thay vì mức dưới 50.000 đồng.

Vị này lập luận, trước đây, tại khoản 1 điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định, bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Sau đó, người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cho các giao dịch dưới 200.000 đồng này; đồng thời, cuối mỗi ngày, người bán lập 1 hóa đơn cho giá trị bảng kê này.

"Mốc dưới 50.000 đồng/giao dịch là quá nhỏ, không phù hợp cho giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BT khá tương đồng với nội dung dự thảo, nên cân nhắc dùng mốc dưới 200.000 đồng/giao dịch", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đề xuất hộ kinh doanh diện miễn thuế được sử dụng hóa đơn

Liên quan cấp hóa đơn từng lần của cơ quan thuế, ông Được phân tích: dự thảo nghị định chỉ quy định đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng, chưa có quy định đối với trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống (thuộc diện được miễn thuế - PV).

Cạnh đó, Nghị định 68/2026/NĐ-CP hướng dẫn quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh cũng chưa có quy định đối với trường hợp này.

Quy định tại luật Quản lý thuế đang khuyến khích hộ kinh doanh mọi quy mô sử dụng hóa đơn điện tử ẢNH: ĐAN THANH

Từ ngày 1.1.2026, hộ kinh doanh đã chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp thuế nên mức doanh thu năm dưới 500 triệu đồng chỉ là doanh thu dự tính. Doanh thu trong thực tế có thể cao hơn dẫn đến lúng túng, khó khăn khi áp dụng cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế.

Đáng chú ý, quy định tại luật Quản lý thuế đang theo hướng khuyến khích hộ kinh doanh mọi quy mô sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó bao gồm cả trường hợp hộ kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống.

Từ các lập luận trên, Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín đề xuất, cần bổ sung trường hợp hộ kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống được sử dụng hóa đơn khi có nhu cầu.

Theo ông Được, điều này vừa đảm bảo thống nhất với luật Quản lý thuế, phù hợp với thực tế, vừa giúp hộ kinh doanh dần làm quen với sử dụng hóa đơn điện tử.