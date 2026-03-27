Có được sử dụng tài khoản hộ kinh doanh song song tài khoản cá nhân không?

Ông Đoàn Trần Công Danh (TP.HCM) gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính như sau: Từ ngày 1.3, hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng tài khoản có tên "Hộ Kinh doanh X" không? Hay chỉ cần sử dụng tài khoản cá nhân (mang tên "Nguyễn Văn A") với điều kiện tài khoản này chỉ dùng cho mục đích kinh doanh, không sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng tài khoản có tên "Hộ Kinh doanh X", ngoài tài khoản này ông có thể sử dụng tài khoản ngoại tệ mang tên "Nguyễn Văn A" không? Vì hộ kinh doanh của ông có nhận hợp đồng gia công sản xuất cho công ty nước ngoài, và bên phía đối tác yêu cầu tài khoản ngân hàng phải có tên trùng với tên trên hộ chiếu. Ngoài ra, ông đang có dự tính nhận thêm các công việc trên sàn UpWorks, sàn này trả tiền thông qua PayPal, và họ cũng yêu cầu tài khoản ngân hàng có tên trùng khớp với tên trên hộ chiếu.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 9 TP.HCM có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 25/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, quy định:

(i) Đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản thanh toán được đặt theo thông tin họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng;

(ii) Đối với tài khoản thanh toán tổ chức, tên tài khoản thanh toán phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp;

(iii) Đối với tài khoản thanh toán chung, tên tài khoản thanh toán do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trên cơ sở thể hiện được tên của các chủ tài khoản và không trùng với tên tài khoản thanh toán của các cá nhân, tổ chức khác".

Đồng thời, căn cứ khoản 4 điều 13 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ quy định quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh…". Căn cứ điểm d khoản 1 điều 4 Thông tư số 18/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 điều 17 Nghị định số 68/2026 gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo thông tư này chậm nhất là ngày 20.4.2026. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 điều 17 Nghị định số 68/2026 gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo thông tư này kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026...

Căn cứ các quy định nêu trên, theo trường hợp ông Đoàn Trần Công Danh trình bày, Thuế cơ sở 9 TP.HCM hướng dẫn về mặt nguyên tắc như sau: Về vấn đề đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, hộ kinh doanh, người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được mở tài khoản thanh toán để được hướng dẫn chi tiết.

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định 68/2026 và Thông tư số 18/2026.

Như vậy có thể hiểu rằng, hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng có tên trùng với giấy đăng ký hộ kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh có sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác hay ví điện tử đều phải khai báo tất cả số tài khoản với cơ quan thuế.