Đề xuất hình ảnh tài xế phải truyền về máy chủ CSGT theo thời gian thực

Bộ Tư pháp mới công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an đề xuất dữ liệu hình ảnh người lái xe phải truyền về máy chủ Cục CSGT theo thời gian thực (ảnh minh họa) ẢNH: CỤC CSGT

Phân tích từ Bộ Công an cho thấy, cứ 3 vụ tai nạn giao thông thì có 1 vụ liên quan đến xe ô tô tải hoặc xe đầu kéo, xe chở container, xe ô tô khách. Trung bình cứ 1,6 vụ tai nạn liên quan đến nhóm phương tiện này thì có 1 người chết.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu do vi phạm của tài xế như: không chú ý quan sát, đi sai làn đường, vượt xe sai quy định, vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia, ma túy… Các hành vi này đều cần phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời.

Để ngăn ngừa hậu quả, Bộ Công an đề xuất xe vận tải nội bộ, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Riêng xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Đặc biệt, các thiết bị giám sát phải có chức năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm của tài xế (không thắt dây đai an toàn, buông cả hai tay khỏi vô lăng, dùng chân điều khiển vô lăng, dùng tay sử dụng điện thoại, chạy quá tốc độ, điều khiển xe quá thời gian quy định…), hoặc các dấu hiệu mất tập trung, ngủ gật, hút thuốc lá trong xe…, nhằm cảnh báo ngay cho tài xế.

Vẫn theo Bộ Công an, hiện nay hình ảnh vi phạm của tài xế không được ghi nhận liên tục dưới dạng video mà chỉ chụp ảnh định kỳ. Trong đó, dữ liệu hình ảnh người lái xe truyền về máy chủ dịch vụ từ 3 - 5 phút/lần và từ máy chủ dịch vụ về máy chủ Cục CSGT không quá 5 phút/lần. Điều này dẫn tới có thời điểm lái xe không vi phạm nhưng thiết bị vẫn tự động chụp ảnh hoặc hình ảnh không có giá trị sử dụng, làm tốn dung lượng bộ nhớ.

Để khắc phục, cơ quan soạn thảo đề xuất dữ liệu thu được từ các thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách phải truyền về máy chủ dịch vụ và từ máy chủ dịch vụ truyền về máy chủ Cục CSGT theo thời gian thực.

Dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình phải được lưu trữ trên thiết bị này ít nhất 30 ngày, trên máy chủ dịch vụ ít nhất 1 năm, trên máy chủ Cục CSGT ít nhất 3 năm.

Với dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thời gian lưu trữ trên thiết bị ít nhất 3 ngày, với dữ liệu ghi nhận hình ảnh khoang chở khách ít nhất 10 ngày.

Về lộ trình thực hiện, Bộ Công an đề xuất quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ sẽ thực hiện từ 1.1.2028.

Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ trở lên thực hiện từ 1.1.2029.

Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên đến 29 chỗ thực hiện từ 1.1.2030.