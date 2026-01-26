Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất hỗ trợ tối đa 1.000 lần lương cơ sở với nhân tài làm việc cho Hà Nội

Nguyễn Trường
26/01/2026 20:35 GMT+7

Để thu hút, trọng dụng người có tài năng, Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ 1.000 lần lương cơ sở (tương đương 2,34 tỉ đồng) đối với giáo sư khi được tuyển dụng.

UBND TP.Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng. 

Theo tờ trình, đối tượng mà thành phố muốn thu hút, trọng dụng là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm giáo sư, phó giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm.

Hà Nội tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2025

ẢNH: HOÀNG ĐIỆP

Hà Nội cũng ưu tiên trọng dụng nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; người có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, cùng một số đối tượng khác theo yêu cầu phát triển của thành phố và được Thường trực Thành ủy thống nhất.

Trong tờ trình, Hà Nội đề xuất chính sách hỗ trợ 1 lần bằng tiền, căn cứ vào trình độ, học hàm, học vị của người được thu hút.

Cụ thể, giáo sư được hỗ trợ 1 lần tương đương 1.000 lần mức lương cơ sở; phó giáo sư 800 lần; tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II 500 lần, trường hợp có bằng tiến sĩ từ các trường thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới được nâng mức hỗ trợ lên 600 lần.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I được hỗ trợ 300 lần; người có trình độ đại học được hỗ trợ 150 lần mức lương cơ sở.

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ theo nghị định này, Hà Nội sẽ hỗ trợ một lần với giáo sư khi được tuyển dụng là 2,34 tỉ đồng; phó giáo sư khoảng 1,87 tỉ đồng; tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II là 1,17 tỉ đồng…

Bên cạnh hỗ trợ ban đầu, người có tài năng còn được hưởng cơ chế khuyến khích gắn với kết quả công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp hoặc tác phẩm văn hóa - nghệ thuật, thể thao.

Theo đó, mỗi công trình có giá trị thực tiễn từ cấp thành phố trở lên có thể được hưởng tối đa 30% lợi nhuận hoặc giá trị từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trường hợp không xác định được lợi nhuận, mức khuyến khích tối đa lên tới 250 lần mức lương cơ sở cho mỗi công trình.

Ngoài ra, người có tài năng đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc còn được xem xét hỗ trợ, khen thưởng thêm với mức tối đa 50 lần lương cơ sở cho mỗi giải.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ bố trí nhà ở công vụ cho người được tuyển dụng. Trong trường hợp không sử dụng nhà ở công vụ thì được thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà không quá 10 lần mức lương cơ sở/tháng, tối đa trong 24 tháng. Ngoài ra, thành phố sẽ ưu tiên người có tài năng khi tuyển dụng được mua nhà ở xã hội.

Dự kiến sáng mai (27.1), tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết này.

TP.Hà Nội đang phối hợp với Bộ Tư pháp trình dự thảo luật Thủ đô bổ sung, sửa đổi với những chính sách đặc thù vượt trội, trong đó có chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài với nhiều nội dung mới, để trình Quốc hội thông qua.

