Đề xuất hỗ trợ xây lại 6 căn nhà bị lốc xoáy làm sập ở Cà Mau

Ngày 29.9, ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) cho biết ngay sau khi cơn lốc xoáy xảy ra, UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các ngành, đoàn thể, chính quyền ấp thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa và kiểm tra mức độ thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (áo đỏ) và ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích (áo trắng) đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bà con bị thiên tai ẢNH: UBND XÃ NGUYỄN PHÍCH CUNG CẤP

Theo báo cáo của UBND xã Nguyễn Phích, tính đến chiều 29.9, thiên tai xảy ra trong 2 ngày 28 - 29.9 đã làm 12 căn nhà ở ấp 2 và ấp 4 bị thiệt hại, ước tính khoảng hơn 1 tỉ đồng. Lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Trong số 12 căn nhà, 6 căn nhà sập hoàn toàn, một căn sập phần nhà sau và 5 căn bị tốc mái. Thiệt hại của nhóm nhà bị sập ước khoảng 815 triệu đồng; nhóm nhà tốc mái khoảng 275 triệu đồng. Phần lớn thiệt hại xảy ra vào ngày 28.9. Đến ngày 29.9, địa phương ghi nhận thêm một căn nhà ở ấp 2 bị tốc mái, ước thiệt hại 15 triệu đồng.

Đội xung kích phòng, chống thiên tai của xã hỗ trợ bà con ngay trong đêm ẢNH: UBND XÃ NGUYỄN PHÍCH CUNG CẤP

Từ kết quả rà soát ban đầu, UBND xã Nguyễn Phích kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hỗ trợ xây lại 6 căn nhà sập hoàn toàn.

Hiện Đội xung kích phòng, chống thiên tai được huy động hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, di dời tài sản và khắc phục bước đầu để bảo đảm an toàn. Xã tiếp tục rà soát thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định.

Lốc xoáy làm 6 căn nhà của người dân bị sập hoàn toàn ẢNH: UBND XÃ NGUYỄN PHÍCH CUNG CẤP

Như Thanh Niên thông tin, chiều tối 28.9, sau cơn mưa lớn kèm sấm chớp, lốc xoáy xuất hiện tại ấp 2, xã Nguyễn Phích. Lốc xoáy chỉ kéo dài hơn 10 phút nhưng đã làm sập, tốc mái nhiều nhà dân, cuốn bay mái tôn và đồ đạc.

Do diễn biến quá nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay. Sau đó, lốc xoáy lan sang ấp 4, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhà dân. Ông Trịnh Hoàng Đen (người dân địa phương) cho biết chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào mạnh như vậy xảy ra trên địa bàn. Nhà con trai ông bị sập hoàn toàn, đồ đạc hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

"Nhìn thấy cơn lốc xoáy cao hàng chục mét cuốn đi đồ đạc trước mắt nhưng không làm gì được", ông Đen nói.