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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất kéo dài miễn thuế với xăng dầu đến hết tháng 9

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài miễn thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30.9. Đặc biệt, thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mặt hàng xăng được đề xuất khôi phục trở lại từ ngày 1.7 theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế với xăng dầu, nhiên liệu bay.

Cụ thể, Bộ đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng với xăng dầu đến ngày 30.9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được khôi phục thu từ ngày 1.7 với xăng khoáng 10%, xăng E5 8% và xăng E10 7%.

Trước đó, theo Nghị quyết 72, từ 9.3 đến hết ngày 30.4, thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì và các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế suất MFN cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Ngày 30.4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25 kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72 đến hết ngày 30.6.

Đề xuất kéo dài miễn thuế với xăng dầu đến hết tháng 9 - Ảnh 1.

Xăng sinh học E10 có thể tăng trở lại từ ngày 1.7 tới

ẢNH: BCT

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng ban hành Quyết định 482 trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Cụ thể, từ 24 giờ ngày 26.3 đến hết 15.4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít; các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được điều chỉnh từ mức 8 - 10% về 0%.

Ngày 12.4, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16.4 đến hết 30.6, các mức thuế với mặt hàng xăng dầu được giảm về 0. Các mặt hàng xăng dầu thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Điều này đồng nghĩa, sau ngày 30.6, các nghị quyết hết hiệu lực thi hành, nhiều loại thuế xăng dầu sẽ được khôi phục về mức cũ. Tại điều 3 của dự thảo nghị quyết quy định, từ ngày 1.7, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, mỗi lít xăng E5 và E10 sẽ tăng khoảng 7 - 8% từ 1.7 tới.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Các ý kiến góp ý cho dự thảo được yêu cầu gửi về Bộ Tài chính trước ngày 26.6.


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