Đề xuất mới về tính thuế, dùng hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 Nghị định quy định việc khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây viết tắt là hộ kinh doanh).

Dự thảo được hoàn thiện khá nhiều nội dung sau khi Quốc hội thông qua luật Quản lý thuế (sửa đổi) và luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) ngày 10.12. Trước đó, dự thảo đầu tiên được Bộ Tài chính gửi xin ý kiến các bộ, ngành ngày 3.12.

Từ năm 2026, ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh nâng lên 500 triệu đồng ẢNH: ĐAN THANH

Về nguyên tắc khai, tính thuế, dự thảo nêu rõ, với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân: trường hợp hộ kinh doanh tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống thì thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31.1 hàng năm.

Trường hợp hộ kinh doanh xác định có mức doanh thu hằng năm trên 500 triệu đồng thì tự xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo lập tờ khai thuế để hỗ trợ trong việc khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn cơ sở dữ liệu khác mà cơ quan thuế có được từ cơ quan nhà nước khác, tổ chức, cá nhân cung cấp.

Trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử thì hộ kinh doanh tự xác định số thuế phải nộp theo quy định.

Hộ kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo doanh thu tính thuế nhân (x) thuế suất thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) nhân (x) thuế suất thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo năm chậm nhất là ngày 31.1 năm sau.

Hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh đến khi có doanh thu 500 triệu đồng thì khai thuế chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Các lần kê khai tiếp theo thực hiện theo quy định như trên.

Hộ kinh doanh nào không phải dùng hóa đơn điện tử?

Theo dự thảo, hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Loạt quy định mới áp dụng với hộ kinh doanh sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, sử dụng mã số thuế cho tất cả các cửa hàng thì phải ghi rõ địa chỉ của từng địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trường hợp hộ kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Dự kiến nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026.