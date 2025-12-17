Đề xuất mới về tính tiền khi chuyển đất vườn, đất ao sang đất ở

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đai. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026.

Một trong những nội dung được đề cập là tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, đất ao trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở; hoặc từ đất có nguồn gốc là đất vườn, đất ao trong cùng thửa đất có đất ở nhưng đã tách ra để chuyển quyền…

Bộ NN-MT đề xuất các quy định về tính tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, đất ao sang đất ở ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tiền sử dụng đất bằng 30% chênh lệch nếu trong hạn mức

Theo đó, trường hợp diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức thì tiền sử dụng đất được tính bằng 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu vượt hạn mức nhưng không quá 1 lần thì tiền sử dụng đất của phần diện tích này được tính bằng 50% chênh lệch.

Nếu vượt hạn mức mà vượt quá 1 lần thì tiền sử dụng đất của phần diện tích này được tính bằng 100% chênh lệch.

Các mức thu nêu trên chỉ được áp dụng một lần cho một hộ gia đình, cá nhân và được tính trên 1 thửa đất do hộ gia đình, cá nhân lựa chọn.

Lần chuyển mục đích sau trên thửa đất đó hoặc chuyển mục đích của thửa đất khác thì tính tiền sử dụng đất bằng 100% chênh lệch.

Về hạn mức giao đất ở để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất, dự thảo quy định sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về đất đai, được áp dụng tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hạn mức này được xác định cho từng hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân.

Các hộ gia đình đã nộp tiền trước đây thì xử lý sao?

Đáng chú ý, dự thảo quy định xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 1.8.2024 đến trước 1.1.2026.

Nếu cơ quan thuế chưa ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất thì cơ quan thuế thực hiện tính tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định này.

Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng hộ gia đình, cá nhân chưa nộp thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất phải nộp. Cơ quan thuế tính lại và điều chỉnh thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nếu hộ gia đình, cá nhân đã nộp một phần tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định này.

Trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại cao hơn so với số tiền đã nộp thì người sử dụng đất phải nộp số tiền sử dụng đất còn thiếu, đồng thời phải nộp số tiền chậm nộp tính trên số tiền còn thiếu.

Trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn so với số tiền đã nộp thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch bằng cách trừ vào nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì trừ vào nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nếu không còn nghĩa vụ tài chính nào khác để trừ thì hoàn trả bằng tiền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất. Việc xử lý với số tiền chênh lệch tương tự như ở trên.