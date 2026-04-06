Đề xuất rót gần 1,2 tỉ USD xây tòa tháp tài chính tại Thủ Thiêm

Mai Phương
06/04/2026 15:06 GMT+7

Đề xuất rót gần 1,2 tỉ USD để xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), Công ty CP Cơ điện lạnh (REE Group) và VinaCapital Group vừa đề xuất rót 1,15 tỉ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng (IFC-99F HCMC) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM thuộc ranh giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm

Cụ thể, theo đề xuất gửi UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Liên danh sẽ thành lập một công ty cổ phần với 3 cổ đông để phát triển, vận hành và khai thác dự án. Diện tích đất xây dựng dự kiến tòa nhà biểu tượng 99 tầng là 10.000 m2, bao gồm 5 tầng hầm (50.000 m2 sàn) và 99 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng 350.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,15 tỉ USD, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% (tương đương 230 triệu USD), phần còn lại huy động từ nguồn vay và khách hàng.

Trong cơ cấu góp vốn, REE Group chiếm tỷ lệ lớn nhất với 43% (gần 99 triệu USD), tiếp đến là VinaCapital với 24% (hơn 55 triệu USD) và HFIC dự kiến góp 33% vốn, tương đương 75,9 triệu USD thông qua quyền sử dụng đất, có thể quy đổi thành diện tích sàn văn phòng nếu vượt giá trị cam kết. Liên danh này cũng kiến nghị thành phố ngoài chức năng chính văn phòng, cho phép cơ cấu diện tích dành cho căn hộ chức năng ở và khách sạn cao cấp. Đây là yếu tố tạo sự sinh động 24/7 cho khu lõi tài chính. Đồng thời kiến nghị được phân kỳ nộp tiền sử dụng đất trong 3 năm; áp dụng mức giá đất tương đương dự án Lotte Thủ Thiêm (ước tính 350 triệu đồng/m2) nhằm bù đắp suất đầu tư cực lớn của tòa nhà biểu tượng và duy trì lợi thế cạnh tranh quốc tế...

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã chính thức ra mắt từ ngày 11.2. Khi đó, các thành viên sáng lập đã được trao chứng nhận gồm Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty CP Sơn Kim Capital; Tập đoàn VinaCapital và Nasdaq. Bên cạnh đó là các thành viên chiến lược gồm Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept và TikTok.

Lộ diện thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM

