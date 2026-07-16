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Thời sự

Đề xuất tách điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập

Mai Hà
Mai Hà

Hội đồng Thẩm định nhà nước đã hoàn thành thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời kiến nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tách thành 3 dự án độc lập.

Sáng 16.7, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Đề xuất tách điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: VGP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Hội đồng Thẩm định nhà nước đã hoàn thành thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập, gồm: dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đó, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn Năng lượng - Công nghiệp quốc gia Việt Nam (PVN) hoàn thiện hồ sơ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai dự án theo chủ trương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, nhất là trong việc lựa chọn phương thức đầu tư, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, EVN, PVN, các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trình Quốc hội theo quy định.

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