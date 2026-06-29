Bắt giam 4 người trục lợi bồi thường tại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" theo điều 230 bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh, Khánh Hòa).

Bốn bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh), Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà), Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VT Anh Quân).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Cơ quan điều tra khám xét tại doanh nghiệp do bị can Đỗ Ngọc Quang làm giám đốc ẢNH: X.H

Cụ thể, các bị can đã tổ chức lấn chiếm đất do nhà nước quản lý rồi tìm cách hợp thức hóa bằng giấy tờ chuyển nhượng viết tay. Cùng với đó, nhóm này còn thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng chính sách bồi thường trái quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi này góp phần ngăn chặn thất thoát ngân sách nhà nước ngay từ giai đoạn đầu triển khai một dự án trọng điểm quốc gia. Đây cũng là cơ sở quan trọng để bảo đảm dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm.