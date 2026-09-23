Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ 1.1.2027.

Với điều chỉnh trên, mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng như sau: vùng I là 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng; tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng.

Tương ứng, mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng sẽ là: vùng I 27.400 đồng/giờ, vùng II 24.400 đồng/giờ, vùng III 21.400 đồng/giờ, vùng IV 19.400 đồng/giờ.

Bộ Nội vụ tính toán, mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027.

Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa các bên, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1.1.2027

Vẫn theo cơ quan soạn thảo, kinh tế vĩ mô thời gian qua tiếp tục giữ ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận sự ổn định…

Cạnh đó, giá trị thực tế của mức lương tối thiểu hiện hành bị suy giảm dần theo thời gian do chỉ số giá tiêu dùng tăng (CPI). Với dự kiến CPI giai đoạn 2026 - 2027 mỗi năm tăng 4,5% thì mức lương tối thiểu sẽ không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình.

Những diễn biến trên là lý do để cơ quan soạn thảo đề xuất tăng lương tối thiểu như đã nêu.

Góp ý về dự thảo, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề nghị xem xét lại mức tăng tối đa 7,8%; đồng thời cân nhắc bắt đầu thực hiện từ 1.7.2027.

Bộ Dân tộc và Tôn Giáo thì nghiên cứu điều chỉnh mức lương tối thiểu theo hướng bảo đảm tiệm cận hơn với mức sống tối thiểu của người lao động trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay; tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của biến động giá cả và chi phí sinh hoạt để có lộ trình điều chỉnh phù hợp.

Phản hồi các ý kiến, Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh tăng 7,8% và thời điểm thực hiện từ 1.1.2027 được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất trên cơ sở trao đổi, thương lượng, thỏa thuận về các yếu tố liên quan và thời điểm thực hiện.