Bộ Nội vụ nêu nguy cơ chồng chéo trong tuyển giáo viên

Trong báo cáo tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT do Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 20.9, Bộ Nội vụ đánh giá việc phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng giáo viên và những vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Theo Bộ Nội vụ, hiện tồn tại song song hai trục pháp lý liên quan đến nhà giáo.

Luật Viên chức quy định thẩm quyền tuyển dụng viên chức thuộc cơ quan quản lý viên chức; tại địa phương do UBND cấp tỉnh thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền.

Bộ Nội vụ nêu nguy cơ chồng chéo, khó áp dụng trong tuyển dụng giáo viên ẢNH: GVHN

Trong khi đó, luật Nhà giáo quy định giám đốc sở GD-ĐT thực hiện tập trung việc tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý.

Bộ Nội vụ đánh giá đây là điểm mới so với pháp luật về viên chức, theo hướng tăng phân cấp cho ngành giáo dục. Tuy nhiên, các quy định vẫn còn tình trạng đan xen, dẫn chiếu qua lại, tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo và khó áp dụng trong thực tế.

Bộ này cũng lưu ý chưa có sự liên thông rõ ràng giữa "vị trí việc làm - bậc nghề nghiệp" với "chức danh nhà giáo - chuẩn nghề nghiệp".

Tuy nhiên, do các văn bản mới được ban hành, Bộ Nội vụ cho rằng cần có thêm thời gian triển khai và phải qua các kỳ tuyển dụng tại địa phương mới đủ cơ sở đánh giá đầy đủ những hạn chế, bất cập.

Đề nghị thống nhất một đầu mối điều chỉnh

Từ những vướng mắc trên, Bộ Nội vụ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT rà soát tổng thể hệ thống pháp luật về nhà giáo và viên chức, hướng tới thống nhất một đầu mối điều chỉnh đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập, hạn chế việc dẫn chiếu chéo giữa hai hệ thống pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa chức danh nhà giáo với vị trí việc làm; giữa chuẩn nghề nghiệp với tiêu chí tuyển dụng; giữa chức danh nhà giáo với cơ chế tiền lương; đồng thời hoàn thiện định mức số lượng người làm việc phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục mới.

Cũng tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết Nghị quyết 248 về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT giao giám đốc sở GD-ĐT quyền tuyển dụng, điều động giáo viên.

Theo ông Sơn, việc một số địa phương phân cấp cho xã, phường tuyển dụng giáo viên chưa phù hợp với Nghị quyết 248. Bộ trưởng đề nghị các địa phương thực hiện thống nhất việc giao sở GD-ĐT chủ trì tổ chức tuyển dụng chung.