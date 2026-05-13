Thời sự

Đề xuất tăng trợ cấp thương binh từ 1.7.2026, cao nhất gần 9,7 triệu đồng/tháng

Thu Hằng
13/05/2026 14:42 GMT+7

Từ ngày 1.7.2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công dự kiến tăng lên 3,012 triệu đồng/tháng. Trên cơ sở đó, mức trợ cấp hằng tháng của thương binh sẽ được tính theo tỷ lệ tổn thương cơ thể, trong đó thương binh có thể được hưởng mức cao nhất gần 9,7 triệu đồng/tháng.

Thương binh hưởng trợ cấp theo tỷ lệ thương tật

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ Nội vụ đề xuất mức tăng hưởng trợ cấp đối với thương binh từ 1.7.2026

Theo đề xuất, từ ngày 1.7.2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công sẽ được điều chỉnh tăng từ 2,789 triệu đồng/tháng lên 3,012 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 8%.

Mức chuẩn này là căn cứ để tính trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công.

Trên cơ sở đó, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng dành cho thương binh và người hưởng chính sách như thương binh sẽ được xác định bằng cách lấy mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng theo tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Điều này đồng nghĩa người có tỷ lệ thương tật càng cao sẽ được áp dụng hệ số càng lớn và nhận mức trợ cấp cao hơn. Đây cũng là lý do dù mức chuẩn được đề xuất tăng lên hơn 3 triệu đồng/tháng nhưng thương binh có tỷ lệ thương tật thấp nhất 21% chỉ nhận khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Theo bảng dự kiến được Bộ Nội vụ công bố, mức trợ cấp sẽ được tính tương ứng với mức suy giảm khả năng lao động, từ mức thấp nhất đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% đến mức cao nhất đối với trường hợp tổn thương cơ thể 100%.

Dự kiến mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương bình, người hưởng chính sách như thương binh

Cụ thể, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% dự kiến được hưởng 2,028 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 150.000 đồng so với mức hiện hành khoảng 1,878 triệu đồng/tháng.

Đối với trường hợp thương tật 50%, mức trợ cấp dự kiến tăng từ khoảng 4,47 triệu đồng lên 4,827 triệu đồng/tháng, tương đương tăng hơn 350.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 80% sẽ được hưởng khoảng 7,722 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 570.000 đồng so với mức hiện nay khoảng 7,15 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, trường hợp thương tật 100% có thể được hưởng mức trợ cấp cao nhất lên tới 9,656 triệu đồng/tháng, tăng hơn 700.000 đồng so với mức hiện hành khoảng 8,94 triệu đồng/tháng.

Thương binh loại B, mức hưởng cao nhất gần 8 triệu đồng/tháng

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B theo tỷ lệ tổn thương cơ thể. Đây là nhóm quân nhân, công an nhân dân bị thương trong khi tập luyện, công tác và đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trước ngày 31.12.1993.

Theo bảng dự kiến mức hưởng mới, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% dự kiến được hưởng 1,676 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 120.000 đồng so với mức hiện hành khoảng 1,55 triệu đồng/tháng.

Dự kiến mức hưởng trợ cấp hằng tháng đối với thương binh loại B


Đối với trường hợp tổn thương cơ thể 50%, mức trợ cấp dự kiến tăng từ khoảng 3,66 triệu đồng lên 3,96 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, người có tỷ lệ tổn thương cơ thể 80% dự kiến được hưởng khoảng 6,411 triệu đồng/tháng, tăng hơn 470.000 đồng so với mức hiện nay khoảng 5,93 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, trường hợp tổn thương cơ thể 100% có thể được hưởng mức trợ cấp cao nhất khoảng 7,989 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 590.000 đồng so với mức hiện hành khoảng 7,39 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh lần này nhằm bảo đảm đời sống cho người có công, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và lộ trình cải cách chính sách an sinh của Nhà nước.

Trợ cấp người có công dự kiến tăng lên mức hơn 3 triệu đồng/tháng từ 1.7

Từ 1.7, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2,789 triệu đồng/tháng lên mức 3,012 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng thêm khoảng 223.000 đồng/tháng.

