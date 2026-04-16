Đề xuất thí điểm chế định luật sư công trong 2 năm

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết việc ban hành nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công, trên cơ sở kết quả thí điểm có thể thực hiện chính thức chế định luật sư công trong nhà nước pháp quyền XHCN VN, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Nghị quyết được thực hiện thí điểm từ ngày 1.10.2026 đến hết ngày 30.9.2028. Việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công được thực hiện tại các bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, NN-MT; UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bắc Ninh và DNNN. Nghị quyết được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Nghị quyết quy định nguồn để trở thành luật sư công là những người được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định của luật luật sư gồm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan QĐND, sĩ quan CAND, người làm việc trong DNNN là GS, PGS chuyên ngành luật, tiến sĩ luật, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Những người được miễn đào tạo nghề luật sư và được giảm 2/3 thời gian tập sự hành nghề luật sư gồm: cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan QĐND, sĩ quan CAND, người làm việc trong DNNN là chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật. Những người này sẽ qua thời gian tập sự hành nghề luật sư là 4 tháng và qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Những người được giảm 1/2 thời gian tập sự hành nghề luật sư gồm: cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan QĐND, sĩ quan CAND, người làm việc trong DNNN là chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật từ 10 năm trở lên. Những người này sẽ qua khóa đào tạo nghề luật sư, qua thời gian tập sự hành nghề luật sư là 6 tháng và qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Luật sư, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia có kinh nghiệm đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công được tiếp nhận vào làm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang theo quy định tại Nghị định số 170/2025; Nghị định số 179/2024; Nghị định số 363/2025.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết để kịp thời thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 23-KL/TW ngày 7.4.2026 về Đề án "Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong nhà nước pháp quyền XHCN VN hiện nay". Dự thảo nghị quyết không có nội dung trái Hiến pháp, nhưng có một số nội dung khác với quy định của luật hiện hành hoặc chưa được luật hiện hành quy định. Việc trình QH ban hành nghị quyết thí điểm là phù hợp với quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.