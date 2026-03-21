Hà Nội đề xuất thí điểm phân cấp tuần tra, kiểm soát giao thông cho công an cấp xã

Chiều 20.3, Công an TP.Hà Nội tổ chức hội nghị thảo luận, nghiên cứu báo cáo đề xuất Bộ Công an thí điểm phân cấp công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đối với công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội.

Phân cấp để làm hiệu quả, tránh chồng chéo

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đánh giá, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Công an TP.Hà Nội đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ẢNH: TUẤN NAM

Tuy nhiên, sau khi không tổ chức công an cấp huyện, việc chưa phân cấp nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông cho công an cấp xã đã ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý vi phạm từ cơ sở. Từ đó, Công an TP.Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông cho công an cấp xã.

Trình bày dự thảo phương án tại hội nghị, thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.Hà Nội, cho hay phương án được xây dựng theo hướng phân công, phân cấp rõ ràng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ công an thành phố đến công an cơ sở. Đồng thời phương án cũng xác định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân.

Thượng tá Trần Văn Quang trình bày dự thảo phương án ẢNH: TUẤN NAM

Thượng tá Quang khẳng định việc phân cấp gắn với năng lực, điều kiện thực tế của từng cấp, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Triển khai ngay khi phương án được phê duyệt

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị của Công an TP.Hà Nội đều đánh giá chủ trương trên là rất phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và cho rằng, lực lượng công an xã có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc bám sát thực tế địa bàn, qua đó không để xảy ra tình trạng "trống địa bàn", đồng thời góp phần giảm áp lực cho các phòng chức năng.

Cạnh đó, lực lượng tại cơ sở có thể kịp thời, nhanh chóng huy động lực lượng khi có vụ việc phát sinh, xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu.

Đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an phát biểu tại hội nghị ẢNH: TUẤN NAM

Đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an tham dự cũng trực tiếp giải đáp, làm rõ một số nội dung còn vướng mắc, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến tham gia luận tại hội nghị để tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định việc phân cấp công tác tuần tra, kiểm soát giao thông cho công an cấp xã là yêu cầu khách quan, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay.

Để triển khai hiệu quả việc thí điểm phương án, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các phòng chức năng công an thành phố sớm hoàn thiện phương án, báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội để đề xuất Bộ Công an.

Đồng thời, đại tá Quyền cũng yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai ngay sau khi phương án được phê duyệt.

Phó giám đốc Công an Hà Nội cũng đề nghị các cục nghiệp vụ của Bộ Công an quan tâm, đồng thuận, ủng hộ, thống nhất phương án. Từ đó, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an để sớm hoàn thiện, phê duyệt phương án.