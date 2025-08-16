Đề xuất thu nhập không quá 20 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Phát biểu tại hội nghị sơ kết về nhà ở xã hội sáng 16.8, lãnh đạo Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 100 về điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ẢNH: NHẬT BĂC

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề xuất nâng điều kiện về thu nhập đối với người độc thân từ không quá 15 triệu đồng lên không quá 20 triệu đồng/tháng. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì nâng tổng thu nhập 2 vợ chồng từ không quá 30 triệu đồng lên không quá 40 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương.

Giao Công an xã xác nhận điều kiện thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đối tượng không có hợp đồng lao động (trên cơ sở dữ liệu về dân cư). Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị sửa đổi quy định lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng giảm lãi suất vay.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, sau sáp nhập 3 tỉnh, thành, mục tiêu nhà ở xã hội được TP.HCM chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2021 - 2025, chỉ tiêu khoảng gần 20.000 căn. Giai đoạn 2026 - 2030 chỉ tiêu khoảng là 200.000 căn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TP.HCM đã đầu tư xây dựng hơn 5.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, chỉ tiêu Thủ tướng giao là khoảng 13.000 căn, do đó TP.HCM chưa đạt được mục tiêu về nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng cho biết, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp về bố trí quỹ đất (dự kiến hơn 1.000 ha đến năm 2030), cắt giảm 30% thủ tục hành chính, xây dựng nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách thành phố.

Lập quỹ nhà ở như Trung Quốc, Singapore

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay, việc hướng dẫn tiêu chí đối tượng được mua, thuê mua "còn phức tạp". Ông yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu có hướng dẫn hợp lý, đơn giản hơn.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an có dữ liệu công dân, giúp xác định đối tượng chính xác, thủ tục đơn giản, để ngân hàng, doanh nghiệp và chính quyền dễ thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu trình nghị định về quỹ nhà ở trong tháng 8 ẢNH: NHẬT BẮC

Về việc thành lập quỹ nhà ở, theo Phó thủ tướng, quỹ này có phạm vi rộng hơn nhà ở xã hội. Ông đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính sớm nghiên cứu tổng thể, học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc. Những nước này đã có các quỹ tương tự và vận hành hiệu quả.

"Bộ Xây dựng cần nghiên cứu mô hình quỹ ở cả T.Ư và địa phương, nên ưu tiên đặt ở địa phương sẽ phù hợp hơn", Phó thủ tướng nêu.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương 7 tháng năm 2025 đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số là 73.671/100.275 căn, đạt 73%), cao hơn mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.

Song, nhu cầu về nhà ở xã hội ở các địa phương rất lớn, đặc biệt ở các đô thị lớn, trong khi việc thực hiện chương trình vẫn còn nhiều khó khăn. Kết quả triển khai ở nhiều địa phương còn chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm và có khó khăn; các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội còn khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục xây dựng, chỉ định thầu, tín dụng, chính sách ưu đãi...

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20.8. Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi.

Cùng đó, rà soát cán bộ, công chức người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do sắp xếp tổ chức bộ máy. Rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp... Các cơ quan không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực... khi chính sách về nhà ở xã hội thông thoáng.