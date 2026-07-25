Đề xuất trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game 60 phút/ngày liệu có khả thi?

Dự thảo Nghị định 147 (sửa đổi) đề xuất trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game 60 phút/ngày ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Trong dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, Bộ VH-TT-DL đề xuất trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game 60 phút/ngày, thay vì quy định hiện hành là người dưới 18 tuổi được chơi tối đa 60 phút với mỗi trò chơi và không quá 180 phút mỗi ngày đối với tất cả trò chơi.



Giới hạn thời lượng chơi game là cần thiết

Chuyên gia tâm lý Đỗ Thị Minh Hằng, Trung tâm tham vấn và trị liệu Sài Gòn Mentality (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Hưng, Q.7), nhận định việc giới hạn thời lượng chơi game là cần thiết trong bối cảnh ngày càng nhiều trẻ dành phần lớn thời gian rảnh trên môi trường số.

Tuy nhiên, theo bà Hằng, một con số sẽ không thể phù hợp với mọi trẻ em. "Có em chỉ chơi 30 phút/ngày nhưng cả ngày chỉ nghĩ đến game. Ngược lại, có em chơi hơn 60 phút/ngày nhưng vẫn học tốt, chơi thể thao và sinh hoạt bình thường. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ hình thành năng lực tự kiểm soát. Nếu chỉ trông chờ vào quy định hành chính mà thiếu sự đồng hành của phụ huynh thì rất khó đạt hiệu quả", bà Hằng nói.

Ở góc độ công nghệ, kỹ sư công nghệ thông tin Trần Đăng Hà, Công ty HyperCart (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM; trước là P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), cho rằng quy định chỉ khả thi khi có giải pháp kỹ thuật đủ mạnh.

Theo anh Hà, hiện nay nhiều trẻ có thể sử dụng nhiều tài khoản hoặc mượn tài khoản của người lớn để tiếp tục chơi game. "Nếu không có cơ chế xác thực độ tuổi và đồng bộ dữ liệu giữa các trò chơi thì rất khó kiểm soát tổng thời gian chơi của một người", anh Hà nói.

Anh Hà cho rằng doanh nghiệp phát hành game cần phối hợp với cơ quan quản lý để xây dựng hệ thống xác minh người dùng hiệu quả, đồng thời tăng cường các cảnh báo về sức khỏe trong quá trình chơi.

"Bên cạnh biện pháp kỹ thuật, điều quan trọng nhất vẫn là giáo dục kỹ năng số. Khi hiểu vì sao cần giới hạn thời gian và biết tự quản lý bản thân, trẻ sẽ chủ động sử dụng game một cách lành mạnh thay vì tìm cách vượt rào", anh Hà nói thêm.

Chuyên gia tâm lý Vương Thị Thục Loan, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM; trước là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho rằng đề xuất giới hạn trẻ em chơi game tối đa 60 phút/ngày là bước đi đáng chú ý nhằm bảo vệ trẻ trên môi trường số. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, ngoài quy định về thời gian, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, doanh nghiệp phát hành game và cơ quan quản lý, giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng công nghệ một cách cân bằng và có trách nhiệm.

Trẻ chơi game tại một điểm internet ẢNH: THANH NAM

Ủng hộ đề xuất trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game 60 phút/ngày, nhưng...

Ngay sau khi đề xuất được đưa ra, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng đây là bước đi cần thiết để hạn chế tình trạng trẻ dành quá nhiều thời gian cho màn hình.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (34 tuổi, ngụ ở đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10, TP.HCM), có con học lớp 8, cho biết nếu không có giới hạn, nhiều trẻ rất dễ sa đà vào game.

"Một giờ mỗi ngày vẫn đủ để các con giải trí. Khoảng thời gian còn lại nên dành cho học tập, vận động hoặc trò chuyện với gia đình. Điều tôi mong là quy định phải được kiểm soát bằng công nghệ chứ không chỉ trên giấy", chị Tâm chia sẻ.

Anh Lê Quốc Bảo (32 tuổi, ngụ ở hẻm 243 Chu Văn An, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh), cũng cho rằng quy định là cần thiết, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào gia đình.

"Nếu phụ huynh giao điện thoại cho con cả buổi rồi mới cấm chơi game thì rất khó. Người lớn cũng cần thay đổi thói quen sử dụng thiết bị số thì mới làm gương được cho con", anh Bảo nói.

Theo nhiều ý kiến, đề xuất trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game 60 phút/ngày là bước đi đáng chú ý nhằm bảo vệ trẻ trên môi trường số

ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Ở chiều ngược lại, học sinh cho rằng thời lượng 60 phút là khá ngắn. Trần Gia Huy, học sinh lớp 9, Trường THCS Chánh Nghĩa (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM), cho biết thường chơi game để giải tỏa căng thẳng sau giờ học. "Có hôm em chỉ chơi khoảng một tiếng nhưng cũng có hôm cuối tuần chơi lâu hơn. Nếu quy định 60 phút/ngày thì hơi tiếc, vì game cũng là cách để tụi em kết nối với bạn bè", Huy nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ (Gia Lai), cho biết đề xuất này là tín hiệu tích cực nhằm bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

"60 phút/ngày không phải quá ít nếu trẻ biết sắp xếp thời gian hợp lý. Tuy nhiên, nhà trường gần như không thể kiểm soát thời gian các em chơi ở nhà. Vì vậy, sự đồng hành của gia đình vẫn là yếu tố quyết định", bà Hằng nói và lưu ý thêm: "Không nên nhìn nhận game hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Có những trò chơi giúp phát triển tư duy, phản xạ và khả năng làm việc nhóm. Điều quan trọng là trẻ phải biết điểm dừng và có kỹ năng quản lý thời gian".