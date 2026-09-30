Đề xuất vùng sâu, vùng xa được gửi hàng với cước phí thống nhất

Thông tin tại họp báo Bộ KH-CN ngày 30.9, ông Lê Văn Chung, đại diện Vụ Bưu chính, cho biết theo đề xuất, người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sẽ được sử dụng dịch vụ gửi hàng với mức cước thống nhất trên toàn quốc, không cao hơn giá cước bình quân của dịch vụ thương mại tương đương.

Ông Lê Văn Chung, đại diện Vụ Bưu chính chia sẻ về những điểm mới trong dự thảo luật Bưu chính sửa đổi ẢNH: THANH MAI

Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính được chỉ định để duy trì năng lực tối thiểu của mạng bưu chính công cộng. Khoản hỗ trợ dựa trên chi phí khấu hao tài sản cố định và nhân công, không tính theo sản lượng bưu gửi. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng hoạt động công ích, không được sử dụng nguồn hỗ trợ để bù chéo cho hoạt động kinh doanh.

Mỗi bưu gửi có mã để truy vết

Dự thảo cũng quy định mỗi bưu gửi phải có mã nhận dạng để theo dõi, truy vết trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp ngoại lệ. Doanh nghiệp phải thu thập thông tin liên hệ hợp lệ của người gửi và phân loại bưu gửi theo mức độ rủi ro để kiểm soát phù hợp.

Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp, Nhà nước có thể huy động doanh nghiệp vận hành mạng bưu chính để duy trì lưu thông thư, hàng hóa thiết yếu và bù đắp các chi phí hợp lý phát sinh.

Để bảo vệ người tiêu dùng, dự thảo xác định doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng là đầu mối chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, kể cả khi thuê hoặc hợp tác với đơn vị khác để thực hiện dịch vụ.

Dự án luật đã được Chính phủ thống nhất, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10.2026.