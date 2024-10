Đề xuất xe chở học sinh phải sơn màu vàng đậm

Bên cạnh màu sơn, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng yêu cầu hàng loạt điều kiện nhằm siết chặt chất lượng của dịch vụ vận tải chở HS. Theo đó, xe chở HS phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, HS và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm; riêng xe chở trẻ mầm non hoặc HS tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp.

Khi đưa đón trẻ mầm non, HS tiểu học, trên xe phải bố trí tối thiểu 1 người quản lý để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt chuyến đi. Người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ khi xuống xe; không được để trẻ trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe.