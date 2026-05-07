Đề xuất xử lý đối với nhà xe Duy Quý - Thảo Châu

Nhà xe Duy Quý - Thảo Châu kinh doanh xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định

Ngày 7.5, bà Đoàn Thị Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long), xác nhận vừa ký báo cáo kết quả kiểm tra gửi UBND tỉnh Vĩnh Long và đề xuất xử lý đối với Công ty TNHH Duy Quý có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp, là chủ nhà nhà xe Duy Quý - Thảo Châu kinh doanh xe hợp đồng tại địa điểm trên đường Bà Nhựt, ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại.

Trước đó, ngày 23.4, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch dẹp 100% xe dù, bến cóc, xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND xã Bình Đại kiểm tra hành chính nhà xe Duy Quý - Thảo Châu và lập biên bản nhưng đại diện nhà xe không ký nhận ẢNH: MINH NHÂN

Bà Hà là trưởng đoàn công tác thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Long tại xã Bình Đại. Kết quả kiểm tra tại xã Bình Đại ghi nhận nhà xe Duy Quý - Thảo Châu đã hoạt động theo giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô do Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) cấp ngày 21.2.2024 theo hình thức xe hợp đồng.

Trên cơ sở các hồ sơ xã Bình Đại đã thu thập và các biên bản đã làm việc, Công ty TNHH Duy Quý đã vi phạm các quy định tại điểm a, b khoản 4 điều 7, điểm b khoản 2 điều 17 tại Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 18.12.2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Cụ thể, nhà xe Duy Quý - Thảo Châu xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe ngoài hợp đồng đã ký kết; có hành vi bán vé nhưng không có vé do cơ quan có thẩm quyền ký phát hành, thu tiền ngoài hợp đồng đã ký kết; ấn định hành trình, lịch trình cố định (Bình Đại - TP.HCM) để phục vụ nhiều hành khách, nhiều người thuê vận tải khác nhau; thành lập, tổ chức điểm giao dịch đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa trái phép.

UBND xã Bình Đại kết luận nhà xe Duy Quý - Thảo Châu đã vi phạm trong quá trình kinh doanh xe hợp đồng ẢNH: MINH NHÂN

"Các hành vi trên đủ yếu tố xác định nhà xe Duy Quý - Thảo Châu của Công ty TNHH Duy Quý hoạt động kinh doanh xe hợp đồng 'trá hình tuyến cố định', hình thành xe dù, bến cóc trên địa bàn xã Bình Đại. Như vậy, công ty này thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải", bà Đoàn Thị Ngọc Hà khẳng định.

Chính quyền xã Bình Đại bị nhiều áp lực từ đơn vị vi phạm

Theo báo cáo, hành vi vi phạm của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu đã bị UBND xã Bình Đại xử phạt hành chính với số tiền 28 triệu đồng vì hành vi đón khách trái quy định. Tuy nhiên, đằng sau những vi phạm về hoạt động lập xe dù, bến cóc, kinh doanh xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định, thái độ thách thức và coi thường pháp luật của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu đối với chính quyền địa phương là điều đáng nói.

Hoạt động của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu tại xã Bình Đại ẢNH: MINH NHÂN

Cụ thể, báo cáo của UBND xã Bình Đại khẳng định, dù đã được mời làm việc nhắc nhở, lập biên bản và ra quyết định xử phạt, phía đại diện Công ty TNHH Duy Quý vẫn thể hiện thái độ phớt lờ các cảnh báo, tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Đỉnh điểm là khi bị phát hiện vi phạm lần 2 vào rạng sáng 28.4, đại diện Công ty TNHH Duy Quý không ký biên bản. Trong suốt quá trình làm việc, đại diện nhà xe Duy Quý - Thảo Châu có thái độ hăm doạ, văng tục và không nhìn nhận sai phạm dù các sai phạm là rất rõ ràng.

Một khó khăn khác mà UBND xã Bình Đại đang gặp phải là chỉ kiểm tra được tại địa điểm kinh doanh chứ không thể kiểm tra phương tiện và hành khách trên xe trong quá trình di chuyển, kinh doanh của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu nên chưa thể xử lý đối với các hành vi sai phạm khác trong quá trình kinh doanh xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định.

Lên mạng xã hội lăng mạ, đe dọa cán bộ và chính quyền

Vẫn theo báo cáo của UBND xã Bình Đại gửi UBND tỉnh Vĩnh Long, không chỉ chống đối trực tiếp, phía nhà xe Duy Quý - Thảo Châu còn để người nhà hoặc nhân viên sử dụng mạng xã hội công kích chính quyền. Cụ thể, UBND xã Bình Đại đã "điểm mặt" tài khoản Facebook "Nguyễn Thị My Thanh" liên tục có những bình luận xúc phạm trên trang "Đảng ủy xã Bình Đại".

Nhà xe Duy Quý - Thảo Châu gom khách từ Bình Đại đến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương mới thu tiền như tuyến cố định ẢNH: SƠN KIM THANH

UBND xã Bình Đại cũng báo cáo rằng, Công ty TNHH Duy Quý có biểu hiện thuê các đối tượng thuộc thành phần xấu nhằm mục đích bảo kê cho các hoạt động trái phép hằng ngày của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu.

Trước hàng loạt hành vi thách thức pháp luật này, UBND xã Bình Đại đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hỗ trợ làm rõ về thái độ, nội dung đã đăng tải của tài khoản "Nguyễn Thị My Thanh". Đồng thời, đề xuất Sở Tài chính, Sở Xây dựng điều chỉnh giảm hoặc đình chỉ ngành nghề kinh doanh vận tải của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu tại địa phương. UBND xã Bình Đại cũng kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long cho chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan tiếp tục hỗ trợ xã trong quá trình tiếp theo của nhiệm vụ này.