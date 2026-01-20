Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất yêu cầu xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học

Thu Hằng
Thu Hằng
20/01/2026 18:58 GMT+7

Bộ KH-CN đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư mới về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, trong đó yêu cầu đối soát sinh trắc học khuôn mặt trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bổ sung xác thực qua VNeID được xem là giải pháp then chốt nhằm chặn SIM rác, SIM không chính chủ.

Bổ sung xác thực qua VNeID, đối soát dữ liệu gốc của ngành công an

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, đối tượng áp dụng gồm cá nhân, tổ chức đăng ký, sử dụng số thuê bao tại Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ.

Siết xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học - Ảnh 1.

Thuê bao di động cần thực hiện xác thực sinh trắc học để làm sạch thông tin thuê bao

ẢNH: T.N

Điểm mới đáng chú ý là bên cạnh hai hình thức xác thực hiện nay qua ứng dụng, website của nhà mạng và trực tiếp tại điểm giao dịch, cơ quan soạn thảo đã bổ sung hình thức xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Tất cả thuê bao đang hoạt động sẽ được đánh giá, phân loại căn cứ vào giấy tờ đăng ký, mức độ hoạt động và việc tuân thủ pháp luật của khách hàng để lựa chọn hình thức xác thực phù hợp.

Đối với số thuê bao di động H2H (có giao tiếp người với người) được đăng ký, sử dụng bởi các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam, việc xác thực phải thực hiện thông qua đối soát giữa giấy tờ tùy thân, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó yêu cầu tối thiểu 4 trường thông tin then chốt gồm số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt phải trùng khớp.

Việc đối soát trực tiếp với cơ sở dữ liệu gốc của ngành công an sẽ giúp loại bỏ triệt để các trường hợp sử dụng giấy tờ giả hoặc thông tin không chính chủ để đăng ký SIM.

Đăng ký SIM thứ hai phải đạt chuẩn chống gian lận quốc tế

Một điểm mới khác của dự thảo là quy định chặt chẽ hơn đối với việc đăng ký từ số thuê bao H2H thứ hai trở đi.

Theo đó, khi khách hàng kích hoạt thêm SIM mới, doanh nghiệp viễn thông không chỉ phải xác thực điện tử mà còn phải áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về phòng, chống gian lận.

Cụ thể, việc khớp đúng thông tin sinh trắc học khuôn mặt phải đáp ứng tiêu chuẩn FIDO Biometric Requirement với tỷ lệ chấp nhận sai dưới 0,01%, đồng thời hệ thống của các nhà mạng phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo sinh trắc học của vật thể sống (Presentation Attack Detection - PAD) theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 30107 hoặc NIST nhằm ngăn chặn việc sử dụng hình ảnh, video hoặc mặt nạ 3D để vượt qua lớp bảo mật, qua đó hạn chế nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng danh tính của người khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thuê bao không xác thực sẽ bị khóa

Dự thảo cũng nêu rõ biện pháp xử lý đối với các số thuê bao không thực hiện hoặc xác thực thông tin không thành công.

Theo đó, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều đối với các thuê bao vi phạm cho đến khi hoàn tất xác thực theo quy định; nếu quá thời hạn quy định tại Nghị định 163/2024/NĐ-CP, nhà mạng sẽ tiếp tục tạm dừng dịch vụ hai chiều và tiến hành thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Đối với người nước ngoài sử dụng hộ chiếu để đăng ký, thuê bao đầu tiên chỉ được sử dụng tối đa 30 ngày. Sau thời hạn này sẽ bị giới hạn tính năng và chỉ được nhận cuộc gọi, tin nhắn, truy cập internet hoặc gọi khẩn cấp.

Trường hợp muốn sử dụng lâu dài, người dùng buộc phải thực hiện xác thực trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng. Người nước ngoài hoặc người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch bắt buộc phải xác thực trực tiếp để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của hồ sơ.

Dự thảo thông tư đang được Bộ KH-CN lấy ý kiến rộng rãi, dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1.3.2026.

