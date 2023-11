Đêm diễn Westlife tại TP.HCM: Âm nhạc chạm cảm xúc, cách tổ chức kém chuyên nghiệp

Westlife chiếm cảm tình fan Việt với cách biểu diễn đầy nhiệt huyết sau hơn 10 năm tái ngộ BTC

Tối 21.11, đêm diễn đầu tiên của Westlife thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour chính thức diễn ra ở sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Suốt khoảng 2 tiếng sự kiện, Westlife đem đến cho khán giả tại đây nhiều cảm xúc thông qua các hit đình đám một thời của nhóm như: Starlight, Uptown Girl, When You're Looking Like That, Mandy, Fool Again, Seasons In The Sun, I Lay My Love On You, My Love, You Raise Me Up…

Các nam ca sĩ đến từ Ireland cống hiến sân khấu âm nhạc chất lượng với giọng hát truyền cảm và ấm áp, đồng thời thân thiện tương tác với người hâm mộ bên dưới khán đài. Westlife cũng khiến người xem concert bùng nổ khi thể hiện tình yêu với fan Việt bằng cách đổi lời bài hát, như: "Oh Vietnam", "I lay my love on Vietnam", "Goodbye Vietnam"…

Sức hấp dẫn tự thân của ca khúc cộng thêm hoài niệm của người nghe khiến đêm nhạc chạm được cảm xúc của số đông. Với những giai điệu bất hủ như My Love, If I let you go..., nhóm nhạc đến từ Ireland đã trở thành tuổi thơ của bao khán giả thế hệ 8X, 9X.

Nhóm đem đến nhiều tiết mục ấn tượng BTC

Đặc biệt, những chủ nhân hit I Lay My Love On You đôi khi khiến fan phấn khích khi bập bẹ nói tiếng Việt hay nói lớn "Tôi yêu các bạn". Westlife còn để lại dấu ấn đẹp khi khép lại đêm diễn đầu tiên này bằng cách cầm quốc kỳ Việt Nam và Ireland cùng nhau.

Hình ảnh và video xoay quanh đêm diễn 21.11 của Westlife tại TP.HCM được chia sẻ rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh lời khen ngợi về những màn trình diễn đỉnh cao của Westlife là hàng loạt lời chỉ trích ban tổ chức lần này từ khâu bố trí cách di chuyển cho khán giả vào sân lòng vòng, số ghế lộn xộn, ghế ngồi kém chất lượng bị đọng nước và rác… cho đến cách sắp xếp vị trí ngồi bất hợp lý.

Westlife thay đổi lời bài hát, thể hiện tình cảm với khán giả Việt Nam BTC

Đáng chú ý, nhiều khán giả than phiền các khu vực khán đài có giá cao như CAT 3 (2,1 triệu đồng/vé), CAT 4 (1,650 triệu đồng/vé) hay CAT 5 (1,2 triệu đồng/vé) lại bị khuất tầm nhìn, trong khi hạng vé đứng mở bán sau là CAT 7 (600.000 đồng/vé) lại ở vị trí đẹp, thoải mái và được nhìn thẳng lên sân khấu. Thậm chí, không ít người xem khu CAT 5 chỉ toàn nhìn thấy lều âm thanh thiết bị của ban tổ chức.

Vì thế, những khán giả ở khu CAT 3, CAT 4, CAT 5 bức xúc vì cảm thấy không công bằng khi mua vé giá cao nhưng nhận lợi ích lại thua xa người mua vé chỉ bằng một nửa. Họ cũng cho rằng đáng lẽ ban tổ chức nên bán vé khu CAT 7 ngay từ đầu, để khán giả có quyền lựa chọn hơn thay vì phải chịu mua vé đắt nhưng tầm nhìn xấu.

Khu khán đài CAT 3, 4, 5 có tầm nhìn vướng giàn giáo, lều âm thanh của ban tổ chức CHỤP MÀN HÌNH

Phía dưới các bài viết trên Fanpage của ban tổ chức concert Westlife tại TP.HCM tràn ngập bình luận bức xúc, chỉ trích ê kíp làm việc kém chuyên nghiệp và vô trách nhiệm. Các diễn đàn cũng chia sẻ hình ảnh review ghế ngồi với giọng điệu đầy bất mãn của một số khán giả. Trước làn sóng chỉ trích, ban tổ chức vẫn chưa có động thái phản hồi tính đến sáng 22.11. Fan hy vọng ban tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những khuyết điểm cho đêm diễn tối 22.11 này, cũng là đêm cuối The Wild Dreams Tour ở TP.HCM.