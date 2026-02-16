Đêm giao thừa, Binh đoàn 20 phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ tại Cảng Tân Cảng Cát Lái

Container đầu tiên sau phát lệnh làm hàng được xếp lên tàu EVER BRAVE của hãng tàu EVER GREEN ẢNH: M.V

Chương trình phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ năm nay có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự, phát biểu chúc mừng. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các sở, ban ngành, địa phương của TP.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, mỗi ca sản xuất có hơn 1.000 người lao động trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong dịp Tết Nguyên đán, cảng đón 70 chuyến tàu làm hàng, sản lượng thông qua 112.000 teus, tương đương gần 1,6 triệu tấn hàng hóa. Riêng trong đêm giao thừa, cảng đón 7 chuyến tàu container làm hàng, tổng sản lượng xếp dỡ gần 11.200 teus (tương đương 155.000 tấn hàng). Điều đó cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

Nghi thức phát lệnh làm hàng đầu xuân ẢNH: M.V

Container đầu tiên sau phát lệnh làm hàng được xếp lên tàu EVER BRAVE của hãng tàu EVER GREEN, tải trọng 36.972 tấn, sức chở gần 3.000 teus, hành trình Cát Lái (Việt Nam) - Laem Chabang (Thái Lan) - Singapore - Port Kelang (Malaysia) - Chennai (Ấn Độ ) - Vizag ( Ấn Độ). Đây là hàng linh kiện điện tử - mặt hàng chủ lực năm qua đã góp phần đưa xuất khẩu của TP.HCM đạt kim ngạch hơn 98 tỉ USD.

Năm 2026, để tiếp tục giữ đà, giữ nhịp tăng trưởng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn xác định, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 trụ cột kinh doanh là khai thác cảng, dịch vụ logictics, vận tải và dịch vụ biển, đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu thương mai tự do; dịch vụ du lịch biển đảo và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Tổng công ty phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế cơ bản (doanh thu, lợi nhuận) tăng 12%, năng suất lao động tăng trên 8,5%, riêng trụ cột logistics tăng trên 20% so với năm 2025. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Binh đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của TP.HCM, các xã, phường trên địa bàn và Quỹ "Vì biển đảo quê hương" với số tiền 5,4 tỉ đồng ẢNH: M.V

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao kết quả đạt được cũng như đóng góp của Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vào sự phát triển của TP. Năm 2025, kinh tề TP.HCM có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp vào thành công đó có sự đồng hành của các doanh nghiệp. TP.HCM sẽ đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng biển, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; thực hiện tốt đề án phát triển ngành logistics TP đến năm 2030, tạo nền tảng quan trọng phát triển hệ thống cảng trên địa bàn TP.HCM.