Thời sự

Đêm nay 7.10, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh

Hải Triều
Hải Triều
07/10/2025 22:15 GMT+7

Tại bản tin phát hành lúc 21 giờ tối nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm nay 7.10 đến 9.10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc bộ tiếp tục lên cao, nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam đạt đỉnh 5,41 m (lúc 18 giờ), trên báo động 2 là 0,11 m và đang dao động ở mức ca.  Mực nước các sông khác ở Bắc bộ cũng đang lên.

Lũ trên các sông Bắc bộ tiếp tục lên nhanh từ đêm nay 7 . 10 Đến 9 . 10 - Ảnh 1.

Lũ các sông lên nhanh, cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng

ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Đến 19 giờ, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,57 m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81 m) 0,76 m; tại trạm Đáp Cầu 5,71 m, trên báo động 2 là 0,41 m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 16,64 m, trên báo động 3 là 0,64 m; tại trạm Phủ Lạng Thương 6,47 m, trên báo động 3 là 0,17 m. 

Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,4 m, trên báo động 2 là 0,1 m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,39 m, trên báo động 1 là 0,39 m.

Trong 12 giờ tiếp theo, cơ quan khí tượng dự báo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Riêng thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy có khả năng đạt đỉnh ở mức 29,7 m trong vài giờ tới, trên báo động 3 là 2,7 m (trên lũ lịch sử năm 2024 tới 0,89 m). 

Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam sẽ xuống dưới mức báo động 2.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức báo động 1 - báo động 2.

Cảnh báo từ đêm nay 7.10 đến 9.10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc bộ tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động 2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 3.

Xúc động hình ảnh công an Cao Bằng che chở em bé sốt cao vượt lũ đi cấp cứu

Cập nhật thời tiết từ tối nay đến sáng mai 8.10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho thấy, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc bộ, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông; lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 120 mm. 

Các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác; lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. 

Từ chiều 8.10, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc bộ và Hà Nội có xu hướng giảm nhanh.

