Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đêm nhạc 'Thương về miền Trung' góp hơn 421 triệu đồng cho người dân vùng lũ

Thạch Anh
Thạch Anh
02/12/2025 05:30 GMT+7

Tối 1.12, đêm nhạc 'Thương về miền Trung' diễn ra nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nghệ sĩ, khán giả.

Đây là chương trình do Phòng trà Bến Thành tổ chức, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên nhằm quyên góp, hỗ trợ kịp thời cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Trước đó, sau vài ngày công bố, toàn bộ số vé đã được bán hết, cho thấy sự ủng hộ của khán giả dành cho chương trình.

Đêm nhạc Thương về miền Trung diễn ra trong không gian ấm cúng, nơi các nghệ sĩ không chỉ mang tiếng hát phục vụ khán giả mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua vai trò là nhịp cầu nối những tấm lòng. Trong khi đó, các khán giả ngoài việc thưởng thức âm nhạc còn thể hiện tinh thần sẻ chia, cùng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Chính điều đó đã giúp cho không khí chương trình trở nên thân tình, gần gũi hơn.

Đêm nhạc 'Thương về miền Trung' góp hơn 421 triệu đồng cho người dân vùng lũ- Ảnh 1.

Ông Hà Thanh Phúc, đại diện Phòng trà Bến Thành, bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho đêm nhạc

Ảnh: Thạch Anh

Trên sân khấu của Phòng trà Bến Thành, những ca khúc quen thuộc vang lên, chạm đến cảm xúc khán giả. Trong đó phải kể đến Nụ hôn đánh rơi (Nguyên Hà), Tình đơn phương (Minh Kha), Mưa của trời mây (Nguyễn Kiều Oanh), Mùa đông và em (Ái Phương), Con cò - Về đi em (Bùi Anh Tuấn), Je ne pourrais Jamais T'oublier - Mưa trên biển vắng (Thùy Dung), Hoa dại - Đôi bờ (Lân Nhã), Như những phút ban đầu - Hoang mang (Myra Trần), Dạ khúc (Quang Dũng)...

Sau chương trình, ban tổ chức công bố tổng số tiền quyên góp được thông qua đêm nhạc Thương về miền Trung là 421.600.000 đồng. Như thông báo trước đó, 100% tiền phụ thu thu được cùng những khoản đóng góp tại đêm nhạc sẽ được chuyển đến Báo Thanh Niên để trao cho những hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề từ mưa lũ. Trong khi đó, tất cả chi phí như ban nhạc, vận hành… đều được phòng trà hỗ trợ nhằm tối đa nguồn tiền hỗ trợ bà con.

Thương về miền Trung khép lại mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Vượt trên khuôn khổ của một đêm nhạc, chương trình còn mang giá trị kết nối, nơi nghệ sĩ, khán giả cùng thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ kịp thời với người dân miền Trung theo tinh thần "tương thân tương ái".

Tin liên quan

Báo Thanh Niên đồng hành cùng đêm nhạc gây quỹ từ thiện 'Thương về miền Trung'

Báo Thanh Niên đồng hành cùng đêm nhạc gây quỹ từ thiện 'Thương về miền Trung'

Đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của người dân miền Trung khi phải chống chọi với mưa lũ khắc nghiệt, Phòng trà Bến Thành (TP.HCM) đứng ra tổ chức đêm nhạc Thương về miền Trung với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ.

Thương về miền trung

Đêm nhạc 'Thương về miền Trung' được khán giả nhiệt tình ủng hộ

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên Phòng trà Bến Thành Ái Phương Quang Dũng Bùi Anh Tuấn Thương về miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận