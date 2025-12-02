Đêm nhạc 'Thương về miền Trung' góp hơn 421 triệu đồng cho người dân vùng lũ

Đây là chương trình do Phòng trà Bến Thành tổ chức, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên nhằm quyên góp, hỗ trợ kịp thời cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Trước đó, sau vài ngày công bố, toàn bộ số vé đã được bán hết, cho thấy sự ủng hộ của khán giả dành cho chương trình.

Đêm nhạc Thương về miền Trung diễn ra trong không gian ấm cúng, nơi các nghệ sĩ không chỉ mang tiếng hát phục vụ khán giả mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua vai trò là nhịp cầu nối những tấm lòng. Trong khi đó, các khán giả ngoài việc thưởng thức âm nhạc còn thể hiện tinh thần sẻ chia, cùng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Chính điều đó đã giúp cho không khí chương trình trở nên thân tình, gần gũi hơn.

Ông Hà Thanh Phúc, đại diện Phòng trà Bến Thành, bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho đêm nhạc Ảnh: Thạch Anh

Trên sân khấu của Phòng trà Bến Thành, những ca khúc quen thuộc vang lên, chạm đến cảm xúc khán giả. Trong đó phải kể đến Nụ hôn đánh rơi (Nguyên Hà), Tình đơn phương (Minh Kha), Mưa của trời mây (Nguyễn Kiều Oanh), Mùa đông và em (Ái Phương), Con cò - Về đi em (Bùi Anh Tuấn), Je ne pourrais Jamais T'oublier - Mưa trên biển vắng (Thùy Dung), Hoa dại - Đôi bờ (Lân Nhã), Như những phút ban đầu - Hoang mang (Myra Trần), Dạ khúc (Quang Dũng)...

Sau chương trình, ban tổ chức công bố tổng số tiền quyên góp được thông qua đêm nhạc Thương về miền Trung là 421.600.000 đồng. Như thông báo trước đó, 100% tiền phụ thu thu được cùng những khoản đóng góp tại đêm nhạc sẽ được chuyển đến Báo Thanh Niên để trao cho những hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề từ mưa lũ. Trong khi đó, tất cả chi phí như ban nhạc, vận hành… đều được phòng trà hỗ trợ nhằm tối đa nguồn tiền hỗ trợ bà con.

Thương về miền Trung khép lại mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Vượt trên khuôn khổ của một đêm nhạc, chương trình còn mang giá trị kết nối, nơi nghệ sĩ, khán giả cùng thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ kịp thời với người dân miền Trung theo tinh thần "tương thân tương ái".