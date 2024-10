Đêm qua mưa to, sấm sét kinh hoàng ở TP.HCM vì sao?

Giữa đêm qua 27.10, một trận mưa to kèm theo sấm sét kinh hoàng xuất hiện trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành Nam bộ. Anh Nguyễn Minh Đăng ở Q.10 cho biết: Đang lúc say giấc, tiếng sấm kinh hoàng bên tai khiến anh tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sét sáng choang lại tiếp tục xuất hiện kèm theo là tiếng sấm khác to hơn kéo dài đến khoảng 10 giây. "Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy mưa to xối xả. Mưa to, sấm sét kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến sấm sét to và liên tục kéo dài đến như thế", anh Đăng cho biết.



Hàng loạt ổ mây giông xuất hiện trên bầu trời TP.HCM gây mưa to, sấm sét kinh hoàng đêm qua ẢNH: CMH

Tương tự, chị Trần Ngọc An ngụ Bình Thạnh đang ngủ ngon thì sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước làm tỉnh giấc. Hơn 40 năm cuộc đời có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa to và sấm sét kinh khủng vậy. Mấy đứa con nhà tôi cũng hoảng sợ chạy qua phòng bố mẹ".

Nhiều người dân thành phố lần đầu chứng kiến mưa lớn và sấm sét to kinh hoàng. Đến sáng sớm nay, các ổ mây giông di chuyển về phía các tỉnh ĐBSCL ẢNH: CMH

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích: Do ảnh hưởng của bão nên các khối mây giông phát triển mạnh. Đêm qua, trên khu vực Nam bộ và TP.HCM xuất hiện hàng loạt các ổ mây giông lớn. Bản thân các ổ mây giông tích điện do quá trình chuyển từ thể hơi sang nước trước đó. Khi chúng liên kết lại thành một chuỗi sẽ tạo nên mưa giông lớn, trên diện rộng kèm theo sấm sét.

Bão số 6 chưa tan, Biển Đông nguy cơ đón thêm bão Kongrey

Lúc 4 giờ sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản thì vẫn còn đang bão, sẽ di chuyển ngược ra Biển Đông rồi mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào rạng sáng mai. Người dân các tỉnh miền Trung cần lưu ý diễn biến phức tạp của thời tiết để phòng tránh.