TP.HCM mưa to, sấm sét liên hồi do ảnh hưởng bão Trà Mi

TP.HCM trải qua trận mưa to với mây giông và sét phát triển mạnh tại TP.Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi, gây ảnh hưởng lớn đến khu vực lân cận. Đến khoảng 8 giờ sáng 27.10, mưa lớn bao phủ các quận trung tâm kèm theo nhiều tiếng sấm lớn. Đây là hệ quả của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với bão Trà Mi (bão số 6) trên Biển Đông. Thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người.

Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, TP.HCM mưa to trắng trời từ sáng sớm ẢNH: CHÍ NHÂN

Thời tiết mưa giông, mưa lớn và mưa từ sáng sớm sẽ tiếp tục xuất hiện trong một vài ngày tới ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mưa giông và mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều nơi ở Nam bộ; trong mưa giông đề phòng lốc, sét và mưa đá.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to ẢNH:CMH

Tương tự, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Từ sáng sớm 27 đến đêm 28.10, do ảnh hưởng của bão số 6 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100 mm chỉ trong 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và phía bắc Tây Nguyên, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100 - 180mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.