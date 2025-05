Đêm xuống phố giữ bình yên, ngày xây nhà cho người nghèo miền núi

Trước tình hình tội phạm có dấu hiệu gia tăng vào ban đêm, Ban thanh niên Công an TP.Huế đã chủ động xây dựng và triển khai Công trình thanh niên "80 ngày đêm vì bình yên thành phố".

Người trẻ Công an TP.Huế thực hiện nhiệm vụ tuần tra xuyên đêm ẢNH: TRẦN HỒNG

Hơn một tuần nay, từ 22 giờ, các tổ tuần tra gồm đoàn viên, thanh niên Công an TP.Huế được trang bị đầy đủ, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.

Anh Lê Viết Phương, Bí thư Ban thanh niên Công an TP.Huế, cho biết để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên của toàn lực lượng Công an thành phố, Ban thanh niên đã tham mưu, triển khai Công trình thanh niên "80 ngày đêm vì bình yên thành phố". Công trình này được triển khai từ 29.4, huy động 80 lượt đoàn viên, thanh niên từ các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự, ma túy, cảnh sát giao thông…

Công trình triển khai rất nhiều nhiệm vụ giải pháp, là môi trường để người trẻ Công an TP.Huế rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của thành phố.

Các tổ tuần tra đã kiểm tra hành chính nhiều trường hợp thanh thiếu niên có dấu hiệu nghi vấn, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Công trình thanh niên "80 ngày đêm vì bình yên thành phố" dự kiến kéo dài đến 30.8.

Đoàn viên, thanh niên Công an TP.Huế vận chuyển gạch, xây nhà cho người nghèo miền núi ẢNH: TRẦN HỒNG

Ông Hoàng Trọng Cường, người dân P.Thủy Biều, Q.Thuận Hòa, TP.Huế, bày tỏ sự cảm kích và an tâm trước sự hiện diện của lực lượng công an tuần tra hằng đêm. Ông cho biết từ khi có lực lượng công an tuần tra, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, trộm cắp đã giảm đáng kể, an ninh trật tự khu vực được đảm bảo.

Không chỉ giữ gìn bình yên cho thành phố về đêm, ban ngày, đoàn viên, thanh niên Công an TP.Huế còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Họ phối hợp với các lực lượng xung kích trên địa bàn để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này thuộc Dự án "Những viên gạch hồng - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP.Huế", do Ban thanh niên Công an TP.Huế phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

Mới đây, tại xã Quảng Nhâm, H.A Lưới, một trong những xã miền núi còn nhiều khó khăn, lực lượng xung kích Công an TP.Huế đã cùng người trẻ các đơn vị vượt qua thời tiết bất thường xây nhà cho người nghèo. Do điều kiện địa hình, việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, lực lượng trẻ đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba, dùng sức mình để đưa hàng chục tấn cát sỏi, sắt thép, xi măng, gạch, tôn... đến công trình. Trong nắng nóng, các đoàn viên thanh niên cùng nhau xây nên những ngôi nhà mơ ước cho người dân nghèo ở xã này.