Demi Moore suýt mất vai diễn vào tay Madonna vì rượu và ma túy

Theo Entertainment Weekly ngày 9.10, Demi Moore từng suýt đánh mất vai diễn trong bộ phim St. Elmo's Fire vì những vấn đề liên quan đến rượu và ma túy. Đạo diễn Joel Schumacher khi đó đã cân nhắc thay thế nữ diễn viên nếu cô không thể kiểm soát tình trạng nghiện ngập của mình.

Nghiện ngập từng khiến Demi Moore suýt đánh mất sự nghiệp

Rắc rối bắt đầu khoảng 2 tuần trước khi bộ phim khởi quay. Nhà thiết kế trang phục Susan Becker thông báo với đạo diễn rằng Demi Moore đã có mặt tại buổi thử đồ trong tình trạng say rượu và phê thuốc.

Xuất hiện trong tập phát sóng hôm 8.10 trên chương trình Reality Life with Kate Casey, Carl Kurlander - đồng biên kịch bộ phim, tiết lộ đạo diễn Joel Schumacher và nhà sản xuất Lauren Shuler Donner đã trực tiếp gặp Demi Moore để giải quyết sự việc.

"Joel nói với Demi rằng nếu muốn tự hủy hoại bản thân, cô hãy làm điều đó ở bộ phim khác", Carl Kurlander kể lại. Ông cho biết Joel Schumacher từng có những trải nghiệm cá nhân liên quan đến chứng nghiện nên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nhiên, nhà sản xuất Lauren Shuler Donner đã cùng đạo diễn tìm ra phương án giúp Demi Moore có cơ hội sửa sai. Theo đó, nữ diễn viên được đặt ra thời hạn 10 ngày để cai nghiện nếu muốn tiếp tục tham gia bộ phim.

Demi Moore tại một liên hoan phim Cannes ẢNH: REUTERS

Trong thời gian chờ đợi, đoàn phim cũng chuẩn bị phương án thay thế. Joel Schumacher đã cân nhắc một số gương mặt cho vai Jules, trong đó có Jenny Wright, người vốn đã góp mặt trong dàn diễn viên. Tuy nhiên, cái tên khiến ông đặc biệt chú ý lại là Madonna.

"Joel từng gặp Madonna. Sau đó, ông ấy trở về và nói rằng cô gái này sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất thế giới. Ông ấy có thể cảm nhận được điều đó", Carl Kurlander nhớ lại.

Nỗ lực cai nghiện của nữ diễn viên 6X

Theo nam biên kịch, Joel Schumacher khi ấy đã sẵn sàng đề nghị Madonna đảm nhận vai diễn của Demi Moore. Dù vậy, Demi Moore không muốn đánh mất cơ hội xuất hiện trong bộ phim này. Cô tìm đến sự hỗ trợ của một người đồng hành giúp duy trì trạng thái tỉnh táo, đồng thời bắt đầu tham gia các buổi họp của tổ chức hội người nghiện rượu ẩn danh (AA).

Những nỗ lực này đã thuyết phục Joel Schumacher rằng nữ diễn viên thực sự nghiêm túc với quá trình cai nghiện. Carl Kurlander nhận xét Demi Moore không chỉ đơn thuần vượt qua tình trạng nghiện ngập mà còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt.

Demi Moore từng nhiều lần công khai những khó khăn trong cuộc chiến với chất gây nghiện. Trong cuốn hồi ký Inside Out xuất bản năm 2019, cô thừa nhận đến giữa thập niên 1980, việc sử dụng cocaine đã chuyển từ ham muốn thành sự lệ thuộc.

Trong bộ phim tài liệu Brats ra mắt năm 2024, Demi Moore cũng nhắc lại khoảng thời gian thực hiện St. Elmo's Fire. Nữ diễn viên cho biết đạo diễn Joel Schumacher đã chấp nhận mạo hiểm khi tạo điều kiện để cô điều trị và tiếp tục góp mặt trong dự án.

"Khi ấy, tất cả chúng tôi đều mới bắt đầu sự nghiệp. Tôi chẳng có thành tựu nào đủ lớn để khiến ông ấy phải bảo vệ mình. Đoàn phim thậm chí còn chi tiền thuê một người đồng hành hỗ trợ tôi duy trì trạng thái tỉnh táo suốt 24 giờ mỗi ngày trong toàn bộ quá trình quay", ngôi sao The Substance chia sẻ.

Sau lần điều trị đó, Demi Moore duy trì cuộc sống không sử dụng chất gây nghiện trong hơn hai thập kỷ trước khi tái nghiện vào năm 2012. Sau khi tiếp tục điều trị, nữ diễn viên đã duy trì trạng thái tỉnh táo cho đến nay. Nhìn lại giai đoạn khó khăn, Demi Moore thừa nhận cô từng đặt sự nghiệp lên trên cả sức khỏe và tính mạng của bản thân.