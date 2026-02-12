Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đèn cổng Ethernet không chỉ để trang trí

Kiến Văn
Kiến Văn
12/02/2026 06:58 GMT+7

Nếu đang gặp phải tình trạng internet chậm và thấy các màu sắc khác nhau của đèn báo Ethernet trên máy tính, hãy tìm hiểu ý nghĩa của chúng.

Có ba màu đèn báo chính thường thấy xung quanh cổng Ethernet: xanh lá cây, hổ phách (có thể trông vàng hoặc cam) và đỏ. Mỗi màu sắc này phản ánh trạng thái kết nối hiện tại.

Đèn cổng Ethernet không chỉ để trang trí - Ảnh 1.

Màu sắc đèn trên cổng Ethernet có ý nghĩa khác nhau

ẢNH: REDDIT

Đèn xanh lá cây sáng liên tục cho biết kết nối Ethernet ổn định với tốc độ trên 100 Mbps. Nếu đèn này nhấp nháy, có nghĩa là có lưu lượng truy cập và dữ liệu đang được truyền tải.

Ngược lại, đèn hổ phách thường chỉ ra rằng có vấn đề cần chú ý, như tốc độ bị giới hạn từ 10 đến 100 Mbps, mặc dù một số thương hiệu cũng sử dụng đèn hổ phách để chỉ tốc độ vượt quá 1.000 Mbps. Nguyên nhân có thể do sự cố mạng hoặc việc sử dụng cáp Ethernet không phù hợp. Đèn hổ phách trên thiết bị cấp doanh nghiệp cũng có thể báo hiệu sự cố với kết nối nguồn qua Ethernet (POE).

Cuối cùng, đèn đỏ hoặc không có đèn nào sáng cho thấy kết nối bị gián đoạn. Một số thiết bị có thể có hai đèn LED, một đèn nhấp nháy và một đèn không nhấp nháy, hoặc chỉ có một đèn LED chuyển từ trạng thái sáng liên tục sang nhấp nháy. Để hiểu rõ hơn về hệ thống đèn LED của thiết bị, người dùng nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc các tài liệu trực tuyến từ nhà sản xuất.

Việc nắm rõ ý nghĩa của các đèn báo Ethernet không chỉ giúp người dùng theo dõi tình trạng kết nối mà còn hỗ trợ bản thân trong việc khắc phục sự cố internet một cách hiệu quả.

Ethernet màu sắc internet Máy tính cổng mạng
