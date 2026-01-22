Sự khác biệt giữa cáp LAN và Ethernet

Điều đầu tiên mà mọi người cần biết: Không phải tất cả cáp LAN đều là cáp Ethernet, mặc dù tất cả cáp Ethernet đều thuộc loại cáp LAN. Sự khác biệt này nằm ở loại cáp và cách sử dụng của chúng trong môi trường mạng.

Cùng sử dụng cổng RJ45, cáp LAN và Ethernet hiện đại vẫn có một số khác biệt ẢNH: CNET

Viết tắt của Local Area Network, LAN là một thuật ngữ dùng để chỉ mạng kết nối các thiết bị trong một khu vực nhất định, chẳng hạn như trong nhà hoặc văn phòng. Cáp LAN có nhiệm vụ truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị như máy tính, máy in và bộ định tuyến. Trong khi đó, cáp Ethernet là một loại cáp LAN cụ thể, đáp ứng các tiêu chuẩn mạng hiện đại và thường được sử dụng trong các mạng cục bộ.

Khi kết nối, nếu cáp mạng LAN không có đầu cắm RJ45 sẽ không tương thích với cổng Ethernet. Trên các thiết bị cũ hoặc chuyên dụng, cáp Ethernet cũng có thể không vừa với cổng LAN nếu không sử dụng đầu nối RJ45. Tuy nhiên, đầu nối RJ45 đã trở thành tiêu chuẩn trên hầu hết thiết bị hiện đại, đó là lý do khiến các cổng thường này được dán nhãn cả LAN và Ethernet.

Tiêu chuẩn cáp Ethernet và LAN hiện đại

Các loại cáp Ethernet hiện đại, thường có nhiều màu sắc như xanh lam, được phân loại theo các tiêu chuẩn như Cat5e, Cat6 và Cat7. Những tiêu chuẩn này quy định hiệu suất của từng loại cáp dựa trên băng thông và tốc độ. Trong khi đó, cáp LAN hiện đại sử dụng cáp được cấu tạo từ dây dẫn xoắn bên trong, đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu một cách đáng tin cậy.

Tiêu chuẩn cho cáp Ethernet và LAN hiện đại được thiết lập bởi nhiều tổ chức, bao gồm Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ANSI) và Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) với tiêu chuẩn ANSI/TIA-568. Ngoài ra, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) cũng quy định các tiêu chuẩn toàn cầu, như ISO/IEC 11801, nhằm đảm bảo khả năng tương thích quốc tế.

Mặc dù vậy, hiệu suất thực tế của cáp vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ chiều dài cáp đến nhiễu điện từ bởi các thiết bị khác. Các yếu tố như nhiệt độ và cách lắp đặt cáp cũng có thể tác động đến hiệu suất. Ngay cả khi không có quá nhiều thiết bị thông minh làm chậm internet, tín hiệu tốt cũng sẽ không có ý nghĩa nếu cáp bị lỗi, dẫn đến việc không đạt được tốc độ hoặc chất lượng như mong muốn.