Công nghệ Thủ thuật

Sai lầm phổ biến khiến internet có dây không đạt tốc độ tối đa

Kiến Văn
Kiến Văn
14/12/2025 08:44 GMT+7

Tốc độ internet có dây thường nhanh hơn so với Wi-Fi, mang lại hiệu suất và độ tin cậy cao hơn cho các thiết bị như MacBook, máy chơi game và PC.

Những lợi thế mà internet có dây mang lại đặc biệt quan trọng cho các hoạt động như chơi game trực tuyến, phát trực tuyến và chia sẻ tệp. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại cáp Ethernet đều giống nhau và một số loại cáp có thể làm giảm băng thông hoặc tốc độ internet của người dùng.

Sai lầm phổ biến khiến internet có dây không đạt tốc độ tối đa - Ảnh 1.

Cáp Ethernet ảnh hưởng đến tốc độ truy cập internet của người dùng

ẢNH: REUTERS

Cáp Ethernet được phân loại theo xếp hạng "Cat" (viết tắt của "category"). Mỗi xếp hạng thể hiện thế hệ của cáp, với các loại cáp cũ hơn có tốc độ tối đa thấp hơn. Ví dụ, cáp Cat5 chỉ đạt tốc độ tối đa 100 Mbps, trong khi cáp Cat5e và Cat6 có thể đạt 1 Gbps, và cáp Cat6a có thể lên đến 10 Gbps. Các loại cáp Cat7 và Cat8 thường được sử dụng cho các trung tâm dữ liệu hoặc doanh nghiệp lớn với lưu lượng truy cập cao.

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến internet chậm trên kết nối có dây là việc sử dụng nhiều loại cáp khác nhau, trong khi loại cáp có thông số thấp nhất sẽ quyết định tốc độ tối đa cho toàn bộ kết nối. Điều đó có nghĩa, nếu người dùng kết nối cáp Cat6 với cáp Cat5, tốc độ sẽ bị giới hạn ở mức 100 Mbps, tạo ra hiện tượng "nút thắt cổ chai".

Đừng để cáp Ethernet cũ giới hạn tốc độ internet

Việc kiểm tra loại cáp rất đơn giản, vì hầu hết đều ghi rõ chuẩn Cat trên vỏ. Nếu người dùng tự đi dây cáp trong nhà, họ có thể đã biết đến chuẩn Cat mình đang sử dụng. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra, có thể người dùng đang sử dụng cáp cũ.

Sai lầm phổ biến khiến internet có dây không đạt tốc độ tối đa - Ảnh 2.

Người dùng có thể kiểm tra thông số Cat trên vỏ của cáp Ethernet

ẢNH: REUTERS

Đôi khi, các nhà xây dựng cũng sử dụng cáp Ethernet cũ khi lắp đặt hệ thống cho ngôi nhà. Ví dụ, một ngôi nhà xây dựng vào năm 2006 có thể vẫn sử dụng cáp Cat5, trong khi chuẩn Cat6a chỉ được phê duyệt vào năm 2009.

Ngoài ra, khi mua cáp Ethernet tại cửa hàng, người dùng có thể không chú ý đến loại cáp hoặc mua phải cáp không được dán nhãn. Kỹ thuật viên của nhà cung cấp dịch vụ internet cũng có thể cung cấp cáp không được dán nhãn khi lắp đặt modem hoặc bộ định tuyến mới. Mặc dù có thể thiết lập kết nối Ethernet mà không cần lắp đặt cáp khắp nhà, phương pháp này cũng có giới hạn về tốc độ, thường khoảng 2,5 Gbps tùy thuộc vào bộ chuyển đổi.

Để đảm bảo tốc độ internet tối ưu, người dùng nên chú ý đến loại cáp Ethernet mà mình sử dụng và kiểm tra định kỳ để tránh những cáp cũ, kém chất lượng.

