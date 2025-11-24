Năm thiết bị nên kết nối bằng Ethernet thay vì dùng Wi-Fi

Khi nghĩ đến việc kết nối internet, nhiều người thường chỉ chú ý đến máy tính để bàn hoặc trung tâm nhà thông minh. Tuy nhiên, còn nhiều thiết bị khác cũng nên được kết nối qua cổng Ethernet trên router thay vì Wi-Fi để có thể đảm bảo kết nối ổn định.

Không phải lúc nào người dùng cũng phải kết nối với Wi-Fi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Máy in

Mặc dù không phải tất cả máy in đều có cổng Ethernet, nhưng nhiều mẫu máy, đặc biệt là máy in phun và máy in laser, đều được trang bị tính năng này. Dù hầu hết máy in hiện nay đều hỗ trợ Wi-Fi, việc kết nối qua Ethernet sẽ mang lại sự ổn định hơn. Trong thực tế, nhiều người đã gặp phải tình trạng lỗi in qua Wi-Fi do tín hiệu không ổn định, nhưng kết nối có dây sẽ giúp khắc phục vấn đề này.

Máy tính xách tay

Khi nói đến máy tính xách tay, không bất ngờ khi nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khả năng kết nối Wi-Fi, đặc biệt nếu sản phẩm đó hỗ trợ các tiêu chuẩn Wi-Fi hiện đại như 6 hoặc thậm chí 7 để truyền dữ liệu nhanh chóng. Tuy nhiên, kết nối Ethernet thực sự đáng xem hơn, bởi kết nối có dây không chỉ đáng tin cậy mà còn có độ trễ thấp hơn. Do không phải laptop nào cũng có cổng Ethernet tích hợp, người dùng có thể mang theo bộ chuyển đổi USB-C sang Ethernet để đảm bảo hiệu suất mạng tốt nhất.

Nhiều máy tính xách tay hiện nay đã loại bỏ cổng Ethernet, do đó hãy sử dụng bộ chuyển đổi ẢNH: LIFEWIRE

Nintendo Switch 2

Máy chơi game này mang đến nhiều nâng cấp, trong đó có khả năng kết nối mạng. Mặc dù Wi-Fi có thể đáp ứng nhu cầu chơi game trực tuyến, nhưng hiệu suất không dây có thể không đạt yêu cầu tối ưu. Dock mới đi kèm Switch 2 vẫn giữ cổng Ethernet tích hợp giúp việc kết nối với mạng internet có dây trở nên dễ dàng hơn. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng Ethernet trên Switch 2 chính là tốc độ tải game, bởi kết nối mạng ổn định giúp tải game nhanh hơn so với Wi-Fi trong hầu hết trường hợp.

Cũng giống như Switch 2, hãy kết nối PlayStation và Xbox vào cổng Ethernet nếu muốn có lợi thế trong các trò chơi trực tuyến. Mặc dù cả hai thiết bị đều hỗ trợ Wi-Fi, kết nối Ethernet vẫn mang lại độ trễ thấp và ổn định hơn. Việc sử dụng Ethernet giúp giảm thiểu tình trạng giật lag và độ trễ, từ đó cải thiện trải nghiệm chơi game.

Các máy chơi game nên được kết nối với Ethernet để tăng cường độ ổn định ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Apple TV, Roku và Fire TV

Đối với những ai thường xuyên phát trực tuyến nội dung, việc kết nối Apple TV, Roku hoặc Fire TV qua Ethernet được xem là quan trọng. Kết nối có dây giúp đảm bảo trải nghiệm phát trực tuyến không bị gián đoạn, với độ trễ thấp và ổn định hơn. Mặc dù người dùng không cần đường truyền mạng quá mạnh để xem các chương trình truyền hình hay phim, một kết nối ổn định sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

Nhìn chung, mặc dù kết nối Wi-Fi tiện lợi, nhưng kết nối có dây vẫn đáng tin cậy hơn. Ngay cả khi kết nối Wi-Fi có thể đạt đến hàng chục Gb/giây (Gbps), nhiều người vẫn sẵn sàng chọn Ethernet có kết nối chậm hơn nhiều vì sự ổn định và độ tin cậy của nó. Nếu có các thiết bị có thể kết nối qua Ethernet, người dùng hãy cân nhắc chuyển sang phương thức này để tận hưởng trải nghiệm internet tốt hơn.