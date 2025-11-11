Màu cáp Ethernet không chỉ 'để cho đẹp'

Các cáp Ethernet có thể xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau như xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây, xám và hồng. Tuy nhiên, màu sắc không phản ánh tốc độ hay hiệu suất của cáp, mà chỉ đơn thuần là công cụ để phân loại và tổ chức.

Mục đích đằng sau màu sắc của cáp Ethernet

Trong các mạng lớn, đặc biệt tại các trung tâm dữ liệu hoặc văn phòng với hàng dài cáp, việc mã hóa màu sắc giúp các kỹ thuật viên nhanh chóng xác định mục đích của từng loại cáp. Chẳng hạn, cáp màu xanh lam thường được sử dụng cho mạng chung, màu vàng dành cho các thiết bị PoE (cấp nguồn qua Ethernet) như camera an ninh, trong khi màu đỏ được dùng cho các hệ thống quan trọng cần bảo vệ khỏi việc bị rút phích cắm.

Màu sắc cáp có thể được dùng để giúp phân biệt vai trò của chúng ẢNH: WIRINGO

Mã hóa màu sắc không chỉ hữu ích cho các chuyên gia trong lĩnh vực IT. Tại nhà, việc sử dụng các màu sắc khác nhau cho kết nối giữa bộ định tuyến (router), bộ chuyển mạch (switch) và modem có thể giúp người dùng dễ dàng nhận biết và xử lý khi thiết bị gặp sự cố.

Ngoài việc phân loại, một số nhà sản xuất còn sử dụng màu sắc để phân biệt các loại cáp như Cat 5, Cat 6 và Cat 7. Màu sắc cũng có thể chỉ ra chiều dài cáp hoặc loại tín hiệu đối với một số trường hợp. Trong các hệ thống lớn hơn, màu sắc thậm chí có thể biểu thị năm lắp đặt, ví dụ màu vàng cho năm 2019 và xanh lam cho năm 2018.

Ý nghĩa và hiệu suất màu sắc cáp Ethernet

Về cơ bản, cáp Ethernet có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng không có tiêu chuẩn chung nào quy định ý nghĩa của chúng. Mỗi tổ chức, nhà cung cấp hoặc đơn vị lắp đặt có thể sử dụng màu sắc theo cách riêng của mình.

Các trung tâm dữ liệu thường dùng màu sắc cáp Ethernet khác nhau để tránh rút nhầm ẢNH: GEARIT

Dưới đây là một số màu phổ biến và ý nghĩa của chúng:

Màu xanh da trời: Thường được dùng cho các kết nối mạng tiêu chuẩn, như kết nối máy tính để bàn, laptop hoặc máy in với switch hoặc router.

Màu vàng: Thường dành cho các thiết bị PoE (cấp nguồn qua Ethernet), như camera an ninh IP, điện thoại VoIP hoặc điểm truy cập không dây.

Màu đen hoặc xám: Thường được dùng cho các kết nối hằng ngày tại văn phòng hoặc gia đình, như kết nối router với modem hoặc máy chơi game với switch.

Màu đỏ: Dành riêng cho các kết nối quan trọng cần duy trì trực tuyến, như máy chủ, tường lửa hoặc hệ thống sao lưu khẩn cấp.

Màu xanh lá: Đôi khi được dùng cho các kết nối chéo hoặc cho các hệ thống môi trường như bộ điều nhiệt thông minh.

Màu cam hoặc tím: Hiếm gặp, thường được dùng cho các chức năng mạng đặc biệt, như môi trường thử nghiệm hoặc phân đoạn VLAN cho khách.

Mặc dù màu sắc có thể giúp hình dung mục đích sử dụng của cáp, nhưng ý nghĩa của chúng không phải lúc nào cũng chính xác. Do đó, người dùng nên tham khảo tài liệu hướng dẫn trước khi kết nối hoặc rút thiết bị quan trọng.

Tùy chuẩn Cat mà hiệu suất cáp Ethernet có thể khác nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài màu sắc, hiệu suất của cáp Ethernet còn phụ thuộc vào loại cáp. Các loại cáp như Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7 và Cat 8 được thiết kế cho tốc độ và băng thông khác nhau. Ví dụ, cáp Cat 5e hỗ trợ tốc độ lên đến 1 Gbps, trong khi cáp Cat 6a có thể đạt tới 10 Gbps. Cáp Cat 8 mạnh nhất hiện nay có thể đạt 40 Gbps ở khoảng cách ngắn. Điều này có nghĩa là một sợi cáp Cat 6 có thể vượt trội hơn một sợi cáp Cat 5e dù màu có nổi bật ra sao.

Cuối cùng, màu sắc của cáp Ethernet không phải là yếu tố quyết định tốc độ mà là cảm giác sử dụng. Loại cáp mới là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất, tốc độ và độ tin cậy. Vì vậy, khi đối mặt với một mớ dây cáp rối rắm, hãy tập trung vào loại cáp thay vì màu sắc.