Vì sao Microsoft liên tục thất bại khi làm phần cứng?

Steve Jobs từng trích dẫn câu nói nổi tiếng của Alan Kay: "Những người thực sự nghiêm túc về phần mềm nên tự tạo phần cứng của riêng mình". Triết lý này đã giúp Apple xây dựng một đế chế vững mạnh. Tuy nhiên, khi Microsoft cố gắng áp dụng nguyên tắc này, họ lại gặp phải những thất bại đáng kể.

Microsoft dường như không có duyên trong việc sản xuất phần cứng ẢNH: REUTERS

Tư duy 'không chịu lớn' khi sản xuất phần cứng

Microsoft thường bị chỉ trích vì không có những bước đột phá trong lĩnh vực phần cứng, mặc dù họ sở hữu nguồn lực dồi dào. Sự ám ảnh về phần cứng của Microsoft có thể được lý giải bởi việc họ muốn sản xuất cả phần mềm và phần cứng mà không từ bỏ tính cởi mở - điều đã giúp công ty thành công trên thị trường máy tính "tương thích IBM". Kết quả là, các sản phẩm như Windows Phone và Surface thường dừng lại ở dạng nguyên mẫu chưa hoàn thiện, không thể cạnh tranh với các sản phẩm của Apple hay Sony.

Lịch sử của Microsoft trong lĩnh vực phần cứng có thể so sánh với một nghĩa trang sản phẩm thất bại. Những cái tên như Zune, Kin và Surface RT đã trở thành biểu tượng cho những nỗ lực không thành công của công ty. Zune ra mắt quá muộn so với iPod và không được tiếp thị hiệu quả, trong khi Kin lại thiếu tính năng mạng xã hội. Mặc dù có thiết kế hấp dẫn, Surface RT lại không thể chạy các ứng dụng Windows, dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi.

Nỗ lực đánh bại iPod mà Microsoft đưa ra với Zune đã không như ý ẢNH: WIRED

Căn bệnh mãn tính 'thiếu nhất quán' tại Microsoft

Dù dòng máy tính bảng và laptop Surface hiện đại vẫn hoạt động tốt, nhưng điều này chủ yếu nhờ vào phần cứng x86 hiệu quả hơn mà không phải do sự đổi mới trong thiết kế. Microsoft dường như chỉ tập trung vào các sản phẩm trong một thời gian ngắn rồi lặng lẽ ngừng phát triển mà không rút ra bài học từ những thất bại trước đó.

Một ví dụ điển hình cho sự thiếu nhất quán trong chiến lược của Microsoft là dòng máy chơi game Xbox. Mặc dù Xbox đầu tiên đã tạo ra một bước đột phá trong ngành công nghiệp game, Microsoft đã tự làm khó mình với những quyết định sai lầm trong các thế hệ tiếp theo, như việc tích hợp TV và áp đặt các hạn chế DRM nghiêm ngặt. Kết quả là, PlayStation 5 đã vượt mặt Xbox Series về doanh số, bất chấp chất lượng phần cứng.

Xbox Series không thể cạnh tranh với PlayStation 5 dù sản phẩm Sony có một số vấn đề về phần cứng ẢNH: REUTERS

Hiện tại, Microsoft đang cố gắng chuyển hướng với Xbox khi công ty muốn biến nó thành một thương hiệu game PC. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ từ các đối thủ cạnh tranh, dự án này có thể sẽ lại trở thành một thất bại nữa trong danh sách dài những sản phẩm không thành công của họ.

Những ai không học hỏi từ lịch sử sẽ phải lặp lại sai lầm và Microsoft dường như đang đi theo con đường đó. Với việc ra mắt Xbox Ally và các sản phẩm mới, công ty này cần phải cẩn trọng hơn trong việc phát triển và tiếp thị sản phẩm của mình nếu không muốn tiếp tục bị chìm trong những thất bại đáng tiếc.