Đến cù lao Thới Sơn trải nghiệm du lịch với trại nấm bào ngư

Biến trang trại nấm thành điểm du lịch

Khoảng 15 năm trước, cũng như bao hộ dân khác ở cù lao Thới Sơn, vợ chồng chị Huỳnh Thanh Thúy (39 tuổi, phường Thới Sơn, Đồng Tháp - trước đây là thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) sinh sống bằng nghề làm vườn. Thế nhưng, thu nhập từ 2 công nhãn và bưởi bấp bênh nên cuộc sống nhiều khó khăn. Không còn lựa chọn, hai vợ chồng chị đành rời quê, đến trung tâm thành phố Mỹ Tho (cũ) làm công nhân may mặc.

Chị Thúy giới thiệu mô hình trồng nấm bào ngư với du khách ẢNH: DUY TÂN

Chị Thúy kể, bước ngoặt khởi nghiệp khi chị nhận được lời khuyên của một người anh chồng. Sau một thời gian làm công nhân, vợ chồng chị lên Đồng Nai học nghề trồng nấm, đến năm 2016 trở về quê lập nghiệp với nghề trồng nấm bào ngư. Con đường vào nhà khi đó chỉ là lối nhỏ, nguyên vật liệu như mùn cưa phải chở bằng xe đạp. Vùng đất trũng Thới Sơn thường xuyên ngập nước, đặc biệt mùa lũ (từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch).

Chị Thúy nhớ như in có một lần nước lũ dâng cao, cuốn trôi hàng trăm bịch nấm treo trong trại. Vốn liếng ít ỏi, ngoài vài chục triệu đồng tích góp, gần 120 triệu đồng dựng trại nấm đều phải vay mượn. Có thời điểm thời tiết thất thường, cả lò hấp hư hỏng, mất trắng hàng chục triệu đồng. Gia đình buộc phải tạm ngưng sản xuất gần một năm để làm lại từ đầu.

Chị Thúy thu hoạch nấm để chế biến món ăn phục vụ du khách và bán cho khách làm quà biếu ẢNH: DUY TÂN

Thất bại không khiến chị bỏ cuộc. Sau nhiều lần mày mò, rút kinh nghiệm, hai vợ chồng dần làm chủ kỹ thuật. Trời không phụ lòng người, những mẻ nấm đầu tiên thành công, chỉ sau 2 vụ trồng đã có thể hoàn vốn. Từ đó, nghề trồng nấm bén rễ bền vững trên đất cù lao.

Không dừng lại ở sản xuất, từ năm 2023, vợ chồng chị Thúy mạnh dạn mở cửa trang trại đón khách tham quan, biến nơi đây thành điểm du lịch trải nghiệm độc đáo. Du khách đến không chỉ tham quan mà còn được tận mắt chứng kiến quy trình trồng nấm bào ngư khép kín.

Điều làm nên sức hút của trang trại không chỉ là sản lượng nấm mà còn ở trải nghiệm dành cho du khách ẢNH: DUY TÂN

Chị Thúy cho biết, để có một tai nấm ngon phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Mùn cưa khô ủ với nước vôi để xử lý mầm bệnh, sau đó trộn thêm cám bắp hoặc cám gạo tạo dinh dưỡng. Hỗn hợp này được đóng vào bịch ni lông, chuẩn bị cho công đoạn quan trọng nhất là hấp thanh trùng.

Các bịch nấm được đưa vào lò hấp bằng hơi nước, giữ nhiệt độ 100°C liên tục trong 10 tiếng để tiêu diệt vi khuẩn. Chỉ cần nhiệt độ không ổn định, cả mẻ có thể hỏng hoàn toàn. Sau khi hấp, bịch nấm được để nguội 24 giờ rồi mới cấy giống. Tơ nấm sẽ lan khắp bịch mùn cưa trong khoảng 60 ngày.

Khách tham quan có thể tự tay hái những tai nấm bào ngư tươi vừa bung tai, nghe chia sẻ về quy trình trồng và hiểu hơn về nông nghiệp sạch ẢNH: DUY TÂN

Khi nấm bắt đầu mọc, mỗi chu kỳ trồng kéo dài khoảng 3 tháng, thu hoạch 6 đợt. Hiện, trang trại của chị đã mở rộng lên 6 nhà trại, cung cấp sản lượng ổn định cho thương lái trong tỉnh Đồng Tháp và chợ đầu mối Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh).

Trải nghiệm của du khách là thành quả lớn nhất

Theo chị Thúy, nghề trồng nấm không cho lợi nhuận cao như nhiều người nghĩ. Sau khi trừ chi phí, mỗi bịch nấm chỉ lời khoảng 3.000 đồng. Nhưng với chị, đó là thành quả của sự cần mẫn và tình yêu với nghề.

Điều làm nên sức hút của trang trại không chỉ là sản lượng nấm mà còn ở trải nghiệm dành cho du khách. Người tham quan có thể tự tay hái những tai nấm bào ngư tươi vừa bung tai, nghe chia sẻ về quy trình trồng và hiểu hơn về nông nghiệp sạch.

Đặc biệt, điểm nhấn của hành trình là thưởng thức món nấm bào ngư chiên giòn nóng hổi, chế biến ngay tại chỗ. Tai nấm vàng ruộm, giòn rụm bên ngoài, mềm ngọt bên trong, mang đến hương vị khó quên giữa không gian miệt vườn.

Mỗi chu kỳ trồng khoảng 3 tháng, thu hoạch 6 đợt nấm ẢNH: DUY TÂN

Giữa xu hướng phát triển du lịch cộng đồng ở miền Tây, mô hình của chị Thúy là minh chứng cho cách làm du lịch từ những điều giản dị nhất. Không cần đầu tư quy mô lớn, chỉ từ nông trại nhỏ, gia đình chị đã tạo nên điểm dừng chân mới lạ cho du khách khi đến cù lao Thới Sơn.

Quan trọng hơn, mô hình này mở ra hướng đi bền vững, kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Du khách có thêm hoạt động mới, người dân có thêm nguồn thu, còn nông sản địa phương được quảng bá rộng rãi hơn.

Giữa những vườn cây trái sum suê của cù lao Thới Sơn, trang trại nấm bào ngư của chị Thúy là câu chuyện về sự trở về, về hành trình vượt khó và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trên hết, mô hình này cho thấy du lịch miền Tây không chỉ nằm ở trái ngọt, mà còn ở những mô hình sáng tạo, bền bỉ như cách người dân Thới Sơn đang làm hôm nay.