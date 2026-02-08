Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thầy giáo miền Tây trồng nấm vân chi đỏ bằng quy trình cải tiến tích hợp IoT

Duy Tân
Duy Tân
08/02/2026 13:54 GMT+7

Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở vùng ĐBSCL, tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật Trường ĐH Đồng Tháp, đã cải tiến thành công quy trình trồng nấm vân chi đỏ.

Tận dụng phụ phẩm để trồng nấm vân chi đỏ

Nhiều năm qua, nấm vân chi đỏ được biết đến là loại nấm dược liệu có hoạt tính sinh học cao, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc nuôi trồng loại nấm này ở Việt Nam còn gặp không ít khó khăn, nhất là về chi phí giá thể và khả năng kiểm soát điều kiện môi trường. Từ năm 2015, thầy Tường bắt tay vào nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ.

Thầy giáo miền Tây trồng nấm vân chi đỏ bằng quy trình cải tiến tích hợp IoT- Ảnh 1.

Thầy Trần Đức Tường (thứ 3 từ trái sang) giới thiệu mô hình trồng nấm vân chi đỏ bằng quy trình cải tiến tích hợp IoT

ẢNH: DUY TÂN

Qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, thầy Tường nhận thấy lõi ngô và vỏ trấu - những phụ phẩm dồi dào, giá rẻ ở ĐBSCL, có hàm lượng cellulose và dinh dưỡng cao, rất phù hợp cho sự phát triển của hệ sợi nấm. Không chỉ giúp nấm sinh trưởng tốt, việc tận dụng nguyên liệu tại chỗ còn giảm đáng kể chi phí vận chuyển, chủ động nguồn cung, đồng thời góp phần giải quyết bài toán phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

"Trước đây chưa có nghiên cứu nào tận dụng hiệu quả lõi ngô và vỏ trấu để trồng nấm vân chi đỏ. Qua thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy đây là hướng đi rất khả thi cho vùng ĐBSCL", thầy Tường chia sẻ.

Thầy giáo miền Tây trồng nấm vân chi đỏ bằng quy trình cải tiến tích hợp IoT- Ảnh 2.

Thầy Tường tiếp tục hoàn thiện quy trình nuôi trồng bằng cách tích hợp hệ thống giám sát môi trường ứng dụng công nghệ IoT

ẢNH: DUY TÂN

Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá thể tối ưu là hỗn hợp gồm 60% lõi ngô và 40% vỏ trấu. Với tỷ lệ này, hệ sợi nấm phát triển nhanh, lan kín bịch phôi trong thời gian ngắn và cho năng suất vượt trội. Hiệu suất sinh học đạt 20,52%, tương đương 205,2 kg nấm tươi trên mỗi tấn cơ chất khô, cao hơn rõ rệt so với trồng trên mùn cưa cao su truyền thống.

Đột phá từ công nghệ IoT

Không dừng lại ở cải tiến giá thể, nhóm nghiên cứu của thầy Tường còn hoàn thiện quy trình nuôi trồng bằng cách tích hợp hệ thống giám sát môi trường ứng dụng công nghệ IoT (internet vạn vật). Trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh, mô hình sản xuất quy mô 3.000 bịch phôi đã được xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Hệ thống IoT cho phép theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, những điều kiện then chốt quyết định sự sinh trưởng và phát triển của nấm. Nhờ đó, năng suất thu hoạch trung bình 87,35 g nấm tươi/bịch phôi, cao hơn nhiều so với mức 64,11 g/bịch phôi ở quy trình nuôi trồng truyền thống. Hiệu suất sinh học của mô hình cải tiến cũng tăng lên 22,69%.

Thầy giáo miền Tây trồng nấm vân chi đỏ bằng quy trình cải tiến tích hợp IoT- Ảnh 3.

Quy trình trồng nấm vân chi đỏ đang được triển khai tại Trường ĐH Đồng Tháp và sẵn sàng chuyển giao cho nông dân, HTX và doanh nghiệp nhằm thương mại hóa sản phẩm

ẢNH: DUY TÂN

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, việc kiểm soát môi trường chính xác bằng công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng, ổn định chất lượng nấm và hạn chế rủi ro trong sản xuất.

Từ góc độ ứng dụng thực tiễn, quy trình nuôi trồng nấm vân chi đỏ tích hợp IoT không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn mở ra khả năng tự động hóa, tiết kiệm nhân công và tăng tính bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao. Hiện, quy trình này được triển khai tại Trường ĐH Đồng Tháp và sẵn sàng chuyển giao cho nông dân, HTX và doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm thương mại hóa sản phẩm.

Những đóng góp khoa học của thầy Tường đã được ghi nhận với giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ XVI, đồng thời được vinh danh trong Sách vàng "Sáng tạo Việt Nam năm 2023". Đề tài cũng đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực ĐBSCL do VCCI chi nhánh Cần Thơ tổ chức.

Với ưu điểm dễ trồng, chi phí thấp, hiệu quả cao và tận dụng tốt nguồn phụ phẩm nông nghiệp, mô hình trồng nấm vân chi đỏ từ lõi ngô và vỏ trấu được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho sản xuất dược liệu và nông nghiệp công nghệ cao bền vững tại ĐBSCL.

Tin liên quan

Thầy giáo vùng cao đem di sản văn hóa vào không gian lớp học

Thầy giáo vùng cao đem di sản văn hóa vào không gian lớp học

Thầy giáo dạy văn ở một trường phổ thông vùng cao, nơi có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, đã thực hiện buổi triển lãm đặc biệt ngay tại lớp học về di sản văn hóa Việt Nam, tạo được sự thích thú đặc biệt của học sinh và giáo viên.

Khám phá thêm chủ đề

trồng nấm nấm vân chi đỏ nông nghiệp công nghệ cao trường đh đồng tháp thầy giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận