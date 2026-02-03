Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Khởi động 'siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao 30.500 tỉ đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/02/2026 13:45 GMT+7

'Siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao có vốn đầu tư khoảng 30.500 tỉ đồng vừa chính thức được khởi động, trên diện tích 1.500 ha tại xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 3.2, tại xã Thuận Lợi, UBND tỉnh Đồng Nai (thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) đã tổ chức khởi động "siêu dự án" chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.500 tỉ đồng với quy mô 1.500 ha.

Đây là 1 trong 5 công trình, dự án được khởi công, động thổ thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Đồng Nai: Khởi động 'siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao 30,5 ngàn tỉ đồng- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng xã Thuận Lợi có dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô 1.500 ha

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao được định hình thành khu chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy mô 1.500 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.500 tỉ đồng. Trong đó có các phân khu chức năng, như: khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn (trên 410 ha); khu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao (76 ha); khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu (trên 600 ha); hệ thống hạ tầng kỹ thuật (80 ha)...

Đồng Nai: Khởi động 'siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao 30,5 ngàn tỉ đồng- Ảnh 2.

Tổng quan mặt bằng dự án

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết: Đồng Nai là một trong những địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước, bên cạnh việc phát triển công nghiệp và dịch vụ, tỉnh luôn xác định nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần giữ ổn định xã hội và phát triển bền vững. Hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt khoảng 95.000 tỉ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; chăn nuôi tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, với quy mô đàn gia súc, gia cầm thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Đồng Nai: Khởi động 'siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao 30,5 ngàn tỉ đồng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Kim Long Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Long cho rằng, nông nghiệp Đồng Nai vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi và nâng cao giá trị gia hạn. Vì vậy, việc hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, sản xuất gắn với chế biến và thị trường là hướng đi tất yếu, là con đường mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi.

"Dự án không chỉ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, mà còn hướng tới xây dựng mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, tuần hoàn - từ con giống, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu", ông Long nhấn mạnh.

Đồng Nai: Khởi động 'siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao 30,5 ngàn tỉ đồng- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Long cũng khẳng định, đối với các doanh nghiệp đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đồng Nai, tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng Nai: Khởi động 'siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao 30,5 ngàn tỉ đồng- Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật dự án đường Vành đai 1 Long Khánh

ẢNH: H.G

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất thuộc dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu) và dự án đường Vành đai 1 Long Khánh.

Đồng Nai: Khởi động 'siêu dự án' nông nghiệp công nghệ cao 30,5 ngàn tỉ đồng- Ảnh 6.

Đường vành đai 1 Long Khánh

ẢNH: H.G

Khởi công dự án xây dựng đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản), thuộc phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và động thổ xây dựng Trường tiểu học Tín Nghĩa ở phường Bình Lộc. Tổng mức đầu tư của 5 dự án nêu trên là gần 33.000 tỉ đồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
