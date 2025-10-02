Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực
Hương vị quê hương:

Đến Sa Huỳnh nhớ ăn mực hấp gừng

Trang Thy
Trang Thy
02/10/2025 20:10 GMT+7

Bạn phương xa điện thoại hỏi thăm: "Về Sa Huỳnh ăn món gì ngon?". Không cần suy nghĩ, tôi đáp ngay: "Ăn mực". Sau vài ngày, tôi nhận tin nhắn: "Mực Sa Huỳnh ngon không thể tả. Đất và người nơi đây thật thú vị".

Không chỉ riêng bạn, nhiều người vô cùng thích thú khi khám phá miền quê nằm phía đông nam tỉnh Quảng Ngãi. Dân gian truyền rằng, thuở trước, nơi đây có tên gọi là Sa Hoàng với biển xanh và bờ cát vàng mơ màng ngàn năm sóng vỗ. Bởi trùng tên với Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, nên địa danh Sa Hoàng đổi thành Sa Huỳnh.

Đến Sa Huỳnh nhớ ăn mực hấp gừng - Ảnh 1.

Mực hấp gừng

ẢNH: TRANG THY

Đến nơi này, bạn có thể gặp những bậc cao niên với làn da sạm đen dãi dầu nắng gió. Họ sẽ giới thiệu những điểm đến lý thú, gắn với cư dân Sa Huỳnh cổ từ hàng ngàn năm trước. Và họ cũng không quên gợi ý cho bạn thưởng thức món ngon chế biến từ hải sản đánh bắt nơi biển mặn. Trong đó, có những món ngon từ mực, loài động vật thân mềm với các xúc tu ngoe nguẩy khi di chuyển trong nước.

Biển Sa Huỳnh khung cảnh hoang sơ và thơ mộng làm say lòng lữ khách. Ẩn trong làn nước xanh mơ màng là những ghềnh đá gần bờ. Có ghềnh to lớn, kéo dài tựa dãy núi, đá nhấp nhô đầy rong rêu bao phủ. Vô số đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau tạo nên hang hốc, khe rãnh như núi non trên cạn. Đó là nơi trú ngụ và sinh sôi của mực, bạch tuộc cùng nhiều loại hải sản. Ngư dân nơi đây có nhiều cách bắt mực: câu, lặn, giăng lưới, thả lồng... Mực vớt lên từ biển cho vào xô nước mặn nên vẫn sống với làn da lấp lánh như dát kim tuyến, những sợi râu ngoe nguẩy như đang lượn lờ tìm mồi.

Thuyền quay mũi vào bờ, ngư dân khấp khởi nhìn vào xô chứa mớ mực kha khá. Họ bán mực sống cho người dân trong vùng, khách phương xa hay quán ăn ven biển. Du khách có thể mua mực rồi mang vào nhờ quán chế biến, hay gọi món ngon từ mực mà quán đã mua sẵn trước đó. Mực tươi nên luộc, nướng, chiên, xào, hấp... đều ngon.

Đến Sa Huỳnh nhớ ăn mực hấp gừng - Ảnh 2.

Lão ngư Đinh Sanh (ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) với con mực tươi vừa vớt lên từ biển

ẢNH: TRANG THY

Nhiều người thích thú với đĩa mực hấp gừng đậm đà hương vị. Khách gắp miếng mực chấm vào chén tương ớt, rồi chậm rãi nhai. Mực giòn, vị ngọt quyện với tương ớt mặn dịu và cay nhẹ cho lưỡi đê mê. Sợi gừng thơm và cay nhẹ nhàng, cọng rau ngò nồng nàn hương vườn nhà làm say lòng thực khách. Gắp lát thơm hay dưa leo chấm vào tương ớt nhấm nháp, cảm nhận dư vị khó phai… Ăn mực hấp gừng và ngắm biển xanh cát vàng, hứng làn gió mát lành thì không còn gì bằng.

Nhiều du khách từng ghé qua Sa Huỳnh luôn mong ngày trở lại. Bởi nơi đây có món ngon chế biến từ mực vừa vớt lên từ biển, phong cảnh nên thơ và những điều kỳ thú từ nền văn hóa Sa Huỳnh có niên đại khoảng 3.000 năm trước.


Khám phá thêm chủ đề

mực hấp gừng Sa Huỳnh Quảng Ngãi Ghềnh Đá món ngon hương vị quê hương
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
