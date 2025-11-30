Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đến Taj Mahal - nơi thời gian dừng lại trước vẻ đẹp vĩnh cửu | Xin chào Ấn Độ - P3
Video Đời sống

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/11/2025 05:19 GMT+7

Không chỉ là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, Taj Mahal còn là nơi khiến mọi du khách lặng người vì vẻ đẹp vượt thời gian. Lần đầu đứng trước kỳ quan tráng lệ này, tôi hiểu vì sao ai đến Ấn Độ cũng phải một lần check- in tại đây. Đây là phần 3 trong series video ‘Xin chào Ấn Độ’.

Trong nhịp sống đông đúc và lớp bụi mờ của một đô thị sôi động, Taj Mahal hiện ra như một khoảng tĩnh lặng hiếm hoi. Công trình do Hoàng đế Shah Jahan cho xây dựng vào thế kỷ 17 để tưởng niệm Hoàng hậu Mumtaz Mahal – người vợ mà ông hết mực yêu thương.

Taj Mahal được dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng từ bang Rajasthan, cao gần 75 m và nằm trong khuôn viên rộng hơn 17 ha bên bờ sông Yamuna. Những họa tiết tinh xảo bằng đá quý được khảm thủ công trên bề mặt khiến công trình thay đổi sắc độ tùy theo ánh sáng: hồng nhẹ buổi sớm, trắng rực giữa trưa và vàng ấm vào buổi chiều.     

Dù từng xuất hiện trong vô số bức ảnh nổi tiếng, cảm giác đối diện trực tiếp với Taj Mahal lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ khi bước qua cổng lớn và nhìn khối cẩm thạch trắng soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng, du khách mới hiểu vì sao nơi này được ví là "bài thơ bằng đá".

Đến Taj Mahal - nơi thời gian dừng lại trước vẻ đẹp vĩnh cửu | Xin chào Ấn Độ - P3 - Ảnh 1.

Khung cảnh nên thơ ở công trình biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Bên trong khu lăng, việc ghi hình không được phép. Mọi người bước chậm và nói khẽ, để không làm vỡ đi sự tĩnh mịch. Hai ngôi mộ song song nằm cạnh nhau – không cầu kỳ nhưng đầy xúc cảm – khiến không gian càng trở nên sâu lắng, như lưu giữ một tình yêu vượt qua nhiều thế kỷ.

Đến Taj Mahal - nơi thời gian dừng lại trước vẻ đẹp vĩnh cửu | Xin chào Ấn Độ - P3 - Ảnh 2.

Chim bay rợp trời ở Taj Mahal

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Anh Poramet Tungsathaporn – du khách Thái Lan cho biết đây là lần đầu đến Ấn Độ và cũng là lần đầu đặt chân đến Taj Mahal. Với anh, đây là điểm đến trong mơ từ thuở nhỏ, và khoảnh khắc được tận mắt chiêm ngưỡng kỳ quan này giống như giấc mơ thành hiện thực. Những câu chuyện lịch sử mà hướng dẫn viên kể lại khiến anh cảm nhận rõ hơn giá trị của công trình – vượt xa mọi hình dung trước đó. Anh hy vọng nhiều du khách Đông Nam Á sẽ có cơ hội chứng kiến vẻ đẹp ấy.

