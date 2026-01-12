Đến thời sao quốc tế, hoa hậu nước ngoài quảng bá văn hóa Việt

Sao ngoại lan tỏa vẻ đẹp VN

Ngày nay, hình ảnh VN không chỉ nổi tiếng trên thế giới thông qua hoạt động quảng bá tích cực của các cá nhân, tổ chức trong nước mà còn bởi loạt tên tuổi có sức ảnh hưởng quốc tế. Chỉ tính riêng 2025, hàng loạt người nổi tiếng, đơn vị sản xuất phim ảnh, nội dung giải trí nước ngoài chọn VN là điểm đến biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, chương trình giải trí...

Trong năm qua, công chúng Việt liên tục chào đón hàng loạt ngôi sao đình đám: DJ Snake, J Balvin, Alan Walker, G-Dragon… Sự xuất hiện của những tên tuổi toàn cầu không chỉ có giá trị ở những màn trình diễn của họ trên sân khấu mà còn nằm ở cách họ trải nghiệm nhịp sống, đắm chìm trong văn hóa VN và chia sẻ những điều lý thú mà bản thân trải qua đến người hâm mộ khắp thế giới.

Như bài đăng của ca sĩ J Balvin (Colombia) trên trang Instagram hơn 50 triệu người theo dõi khoe loạt khoảnh khắc ngồi xích lô dạo thăm phố phường Hà Nội, "check-in" nhiều điểm đến nổi tiếng trong những ngày thủ đô rợp bóng cờ mừng A80… Với sức ảnh hưởng của mình, những bài đăng của các nghệ sĩ về một VN bình yên, thân thiện, có bề dày lịch sử cùng tinh thần yêu nước nồng nàn được gửi đến hàng triệu triệu khán giả toàn cầu. Từ đó, góp phần giúp họ có cái nhìn mới mẻ, gần gũi về một dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ, đồng thời giữ được những giá trị truyền thống và tinh thần đoàn kết đáng tự hào.

2025 cũng đánh dấu sự nở rộ của các dự án hợp tác giữa VN với đội ngũ làm phim từ Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc… kể những câu chuyện tình yêu, cuộc sống, từ đó cho thấy sự giao thoa văn hóa thú vị, gần gũi giữa VN với các nước. Nổi bật trong đó, phải kể đến Jung Il-woo với phim trăm tỉ Mang mẹ đi bỏ hay Lee Kwang-soo trong dự án Tay anh giữ một vì sao.

Gần đây hơn, minh tinh Song Ji-hyo gây chú ý với chương trình "Mợ ngố" khen ngon được chiếu ở VN lẫn Hàn Quốc. Trong chương trình, nữ diễn viên cùng đầu bếp David Lee khám phá văn hóa, ẩm thực VN, đặc biệt là TP.HCM. Những thước phim mang đậm nhịp sống đương đại với hàng quán nổi tiếng ẩn mình trong các con đường, ngõ hẻm, nơi hai nhân vật chính tò mò thưởng thức những đặc sản ẩm thực đường phố Việt: cơm tấm, bánh xèo, gỏi cuốn, trứng vịt lộn, lẩu dê… rồi tấm tắc, gật gù khen ngon trở thành những đánh giá chân thực, gần gũi nhất cho du khách quốc tế.

Show thực tế của Song Ji-hyo không chỉ là một chương trình ẩm thực - du lịch mà còn là chuyến phiêu lưu văn hóa, nơi từng món ăn, từng con hẻm và từng cuộc gặp gỡ đều tạo nên góc nhìn sinh động về VN qua lăng kính của người nước ngoài Ảnh: NSX

Bên cạnh những lời khen có cánh dành cho ẩm thực Việt, Song Ji-hyo bày tỏ sự cảm kích trước sự thân thiện, mến khách của người dân cũng như tình cảm chân thành mà người hâm mộ dành cho mình; mang đến hình ảnh một VN gần gũi, chan hòa, cởi mở. Cô cũng mong muốn có cơ hội hợp tác trong một dự án phim Việt - Hàn trong tương lai, bày tỏ sự ghen tị khi Lee Kwang-soo và Jung Il-woo đã có cơ hội làm điều đó. Theo minh tinh Hàn, chương trình của mình và phim của hai đồng nghiệp khác về thể loại nhưng đều là dự án hợp tác Việt - Hàn và góp phần kết nối hai nền văn hóa.

Hoa hậu quốc tế thành đại sứ văn hóa Việt

Sự phát triển của 2 cuộc thi hoa hậu quốc tế do người Việt thành lập là Miss Cosmo và Miss Charm cũng góp phần đưa hình ảnh VN hiện diện khắp thế giới. Hai đấu trường nhan sắc này thu hút hàng trăm thí sinh từ nhiều nơi trên thế giới đến VN "chinh chiến", tham gia kể những câu chuyện về VN bằng ngôn ngữ đa dạng và góc nhìn phong phú.

Các thí sinh Miss Cosmo 2025 lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài VN trong show diễn thuộc khuôn khổ cuộc thi Ảnh: MISS COSMO/KIENGCAN

Cả Miss Cosmo và Miss Charm đều đi theo hướng không xây dựng một cuộc thi sắc đẹp thuần túy mà là sự kiện mang nét văn hóa với tầm nhìn dài hạn. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm, chia sẻ: "Sau 3 mùa tổ chức thành công và tạo được ấn tượng, tôi tin rằng cuộc thi đang đóng góp phần nhỏ và đi đúng hướng chính là quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch VN ra thế giới một cách rất tự nhiên và gần với bạn bè quốc tế… Các thí sinh, đặc biệt là các hoa và á hậu không chỉ là người chiến thắng trên sân khấu, mà trở thành những đại sứ văn hóa. Họ lan tỏa hình ảnh VN bằng tiếng nói cá nhân, bằng trải nghiệm thật và bằng sự gắn kết cảm xúc".

Miss Charm - Anna Blanco (người Venezuela) với hình ảnh “cô gái miền Tây” trong chuyến khám phá Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) mới đây Ảnh: MISS CHARM

Đồng quan điểm, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo, đánh giá các đại diện quốc tế giữ vai trò rất đặc biệt, họ không chỉ là thí sinh dự thi, mà là những đại sứ văn hóa trực tiếp sống, cảm nhận và lan tỏa hình ảnh VN thông qua góc nhìn cá nhân. "Khi một đại diện quốc tế chia sẻ về văn hóa, con người hay những giá trị mà họ cảm nhận được tại VN, thông điệp ấy thường có sức lan tỏa tự nhiên và đáng tin cậy hơn bất kỳ chiến dịch quảng bá nào. Chính sự đa dạng về quốc tịch, văn hóa và tiếng nói đã giúp câu chuyện VN được kể lại theo nhiều chiều, giàu cảm xúc và gần gũi hơn với khán giả toàn cầu", ông Bảo Hoàng nhìn nhận.

Đại diện Miss Cosmo chia sẻ thêm: "Việc tổ chức một cuộc thi sắc đẹp quốc tế ngay tại VN, do người Việt sáng lập và vận hành, cho phép chúng tôi giới thiệu hình ảnh đất nước không qua lăng kính trung gian, mà bằng cách tiếp cận trực diện: một VN năng động, cởi mở, giàu chiều sâu văn hóa và chủ động đối thoại với thế giới".

Nhiều tuần qua, top 3 Miss Charm 2025 gồm Anna Blanco (Venezuela), Luisa Victoria Malz (Đức), Rinanda Aprillya Maharani (Indonesia) và top 2 Miss Cosmo 2025: Yolina Lindquist (Mỹ) và Chelsea Fernandez (Philippines) đều có những hoạt động tích cực tại VN. Đại diện hai cuộc thi hoa hậu quốc tế tại VN cho biết họ cùng mong muốn qua đó, VN được giới thiệu không chỉ như một điểm đến, mà như một quốc gia có tiếng nói, có bản sắc riêng và đóng góp tích cực vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.