Song Ji Hyo thích thú ăn trứng vịt lộn, thử loạt món ngon ở Việt Nam

"Mợ ngố" Song Ji Hyo và đầu bếp David Lee thử trứng vịt lộn, nước mía ở quán ăn ven đường ẢNH: NSX

Loạt trải nghiệm của Song Ji Hyo xuất hiện trong 4 tập của chương trình ẩm thực du lịch "Mợ ngố" khen ngon. Trong mỗi tập, ngôi sao Running Man cùng đầu bếp Hàn kiều David Lee khám phá văn hóa, ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM. Nhắc đến ẩm thực Việt, người đẹp đánh giá: "Đó không chỉ là món ăn, mà là như thể tôi đang 'ăn' cả một khoảnh khắc của lịch sử. Ẩm thực Việt Nam ngon là điều tất nhiên, nhưng để nói chỉ là 'ngon' thôi thì không đủ. Vì có quá nhiều nguyên liệu đa dạng, quá nhiều món ăn phong phú, nên tôi nghĩ mọi người nên đến và trải nghiệm, tận hưởng thật nhiều. Đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ".

Trong loạt món ăn đã được thưởng thức tại TP.HCM, minh tinh xứ Hàn cho biết trứng vịt lộn là món khó quên nhất và không đáng sợ như mọi người nghĩ. Sao phim Kẻ xâm nhập mô tả: "Có thể lúc đầu nhìn hơi sợ, hơi khó chấp nhận, nhưng thật ra món này không khó ăn đến thế đâu. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá nhé, món này thật sự ngon lắm. Tuy nhiên, sẽ có một giai đoạn thử thách nhỏ khi ăn, nhưng chỉ cần vượt qua là sẽ ổn thôi. Mỗi quả trứng vịt lộn như chứa cả năng lượng, giúp cơ thể khỏe mạnh và mang lại hương vị tuyệt vời". Qua trải nghiệm cá nhân, nữ diễn viên cho biết đây là món rất đáng thử với cả khách du lịch Hàn Quốc lẫn nhiều người Việt còn dè chừng.

Nữ diễn viên Hàn Quốc thích thú ăn trứng vịt lộn - món ăn khiến nhiều du khách nước ngoài sợ hãi ẢNH: NSX

Ngoài ra, Song Ji Hyo cũng thích thú với nước mía, khen ngợi món nước có vị ngọt tự nhiên, không gắt hay gây ngán, phù hợp với thời tiết nắng nóng ở Đông Nam Á. Quá trình ghi hình, cô cũng ăn nhiều đặc sản: các món ốc, gỏi cuốn, cơm tấm… và thích thú với trải nghiệm mới mẻ tại các hàng quán bình dân.

Bên cạnh ẩm thực, Song Ji Hyo xúc động khi được nhiều khán giả Việt nhận ra và giao lưu, chụp ảnh cùng mỗi khi đến điểm quay. Nữ diễn viên 44 tuổi cho biết bản thân bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt và sự thân thiện của khán giả Việt. "Thành thật mà nói, tôi hơi ngại, không ngờ mọi người lại chào đón và yêu mến như vậy. Tôi rất biết ơn vì tình cảm đó. Đồng thời, tôi cũng thấy có lỗi vì không thể làm gì nhiều hơn để đáp lại và luôn muốn thể hiện lòng biết ơn đó nhiều hơn nữa. Khi mọi người nhận ra tôi, xin chụp ảnh hay xin chữ ký, tôi cố gắng hết sức để đáp lại vì đó là điều nhỏ bé nhất tôi có thể làm. Tôi hy vọng tấm lòng của tôi được mọi người cảm nhận", sao phim Siêu sao và sát thủ bộc bạch.

Ngôi sao 44 tuổi được dịp thử nhiều món ngon Việt Nam ẢNH: NSX

Nhắc đến việc tham gia dự án hợp tác phim ảnh Việt - Hàn như các đồng nghiệp Lee Kwang Soo và Jung Il Woo, Song Ji Hyo chia sẻ cởi mở: "Nếu Kwang Soo và Il Woo đã tham gia rồi, mà cơ hội đó đến thì tất nhiên tôi sẽ tham gia. Tôi chúc mừng hai bạn và cũng hơi ghen tị vì hai bạn được qua lại Việt Nam nhiều như vậy". Theo người đẹp 8X, "Mợ ngố" khen ngon! cũng là dự án hợp tác Việt - Hàn, dù thể loại khác nhau nhưng đều góp phần kết nối hai nền văn hóa.

"Mợ ngố" khen ngon! là chương trình hợp tác giữa nền tảng VieON (Việt Nam) và đài JTBC (Hàn Quốc) đồng thời được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin (Hàn Quốc). Chương trình được phát trên ứng dụng VieON vào tối thứ năm hằng tuần, từ ngày 4.12 và lên sóng tại Hàn Quốc qua kênh JTBC4 vào cuối tháng 12 tới.