Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới

TasteAtlas vừa bình chọn 100 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó, phở đứng ở vị trí 32, nhưng có một món Việt khác lại xếp trong top 10, vị trí thứ 6. Sau đây là danh sách 10 món đường phố ngon nhất thế giới: Mì Lan Châu
Mì Lamian Lan Châu là một món mì Trung Quốc nổi tiếng với sợi mì kéo bằng tay, có nguồn gốc từ Lan Châu. "Lamian" có nghĩa là "mì kéo", vì bột được kéo và gấp lại nhiều lần bằng tay để tạo ra những sợi mì dài, mỏng, dai. Kỹ thuật này không chỉ giúp cân bằng gluten mà còn làm tăng thêm kết cấu của sợi mì. Mì thành phẩm được nấu trong nước dùng thịt bò đậm đà, không sử dụng nước tương, giúp hương vị tự nhiên của các nguyên liệu được tỏa sáng
Bánh bao guotie
Bánh bao jiaozi chiên chảo của Trung Quốc, còn được gọi là guotie, là một loại bánh bao miền Bắc Trung Quốc, thường có nhân thịt heo băm, cải thảo, hành lá, gừng, rượu gạo và dầu mè. Kết cấu giòn và mềm mại của bánh được tạo ra nhờ một phương pháp chế biến đặc biệt; trong khi chiên phần dưới của bánh, một lượng nhỏ nước được đổ vào chảo, sau đó đậy lại, giúp phần bánh còn lại và nhân bánh được hấp chín. Món bánh bao này cũng phổ biến ở Bắc Mỹ
Thịt heo Kontosouvli
Kontosouvli là món ăn truyền thống gồm những miếng thịt heo lớn được ướp trong hỗn hợp thảo mộc và gia vị, sau đó xiên vào que và nướng chậm trên vỉ quay, tương tự như món gyro hoặc souvlaki. Nước ướp thường chứa các thành phần như tỏi, kinh giới cay, cỏ xạ hương, hương thảo, ớt bột, dầu ô liu, nước cốt chanh và rượu vang đỏ. Sau khi ướp, thịt được xiên vào một que lớn và nướng trên lửa, tạo nên lớp vỏ ngoài thơm ngon, đậm đà với phần nhân mềm mọng nước
Bánh mì dẹt Amritsari kulcha
Có nguồn gốc từ thành phố Amritsari, bắc Ấn Độ, Amritsari kulcha là một loại bánh mì dẹt nhân khoai tây, hành tây, phô mai tươi và gia vị. Bánh mì dẹt thường được trang trí bằng rau mùi và bột ớt đỏ. Mỏng, giòn và được phết bơ ghee, đây là món ăn chủ yếu ở Amritsar, với hầu hết mọi cửa hàng trong thành phố đều xèo xèo tiếng bánh kulcha nướng trong lò tandoor lớn
Tacos
Tacos là món ăn quốc gia của Mexico, có nguồn gốc từ những mỏ bạc Mexico vào thế kỷ 18, khi từ "taco" dùng để chỉ thuốc súng được gói trong một tờ giấy và nhét vào đá. Nó được sử dụng để khai thác quặng quý từ các mỏ và được gọi là tacos de minero hay tacos của thợ mỏ. Ngày nay, từ này được biết đến rộng rãi để chỉ món ăn đường phố và đồ ăn nhanh hàng đầu ở Mexico - bánh tortilla mỏng, dẹt nướng trên vỉ, phủ nhiều loại nhân, gấp lại và ăn mà không cần dụng cụ. Taco về cơ bản là bất cứ thứ gì được ăn trên một chiếc bánh tortilla mềm, và có vô số loại taco
Bánh mì Việt Nam
Bánh mì phổ biến của Việt Nam có chung một nguyên liệu cốt lõi là vỏ bánh mì baguette. Bánh mì baguette được du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa, và ngày nay nó là một trong số ít di sản quý giá còn sót lại từ thời đó. Lớp vỏ bánh mì giòn rụm, gia vị và thịt đều hòa quyện với rau tươi và hương vị tươi sáng. Ban đầu, hầu hết bánh mì kẹp chỉ bao gồm bánh mì, thịt và gia vị, không thêm rau
Tacos thịt bò nướng
Tacos thịt bò nướng là món tacos đầu tiên trong lịch sử. Người ta tin rằng những chiếc tacos đầu tiên xuất hiện vào những năm 1500, được làm từ những lát thịt mỏng nướng trên than hồng. Thịt được đặt trong bánh tortilla ngô và phủ lên trên là guacamole, hành tây, ớt và chanh còn được gọi là tacos thịt bò nướng
Gringas
Gringas là một món ăn đặc trưng của Mexico, được làm từ bánh tortilla bột mì nhân thịt heo ướp al pastor, phô mai và thường là dứa thái lát, mặc dù hành tây, tương ớt và rau mùi cũng có thể được thêm vào món ăn tùy theo sở thích của khách hàng
Siomay
Siomay là món ăn Indonesia gồm bánh bao cá hấp hình nón, trứng, khoai tây, bắp cải, đậu phụ và mướp đắng. Sau khi hấp, tất cả nguyên liệu được bày ra đĩa, cắt thành miếng vừa ăn và rưới thật nhiều nước sốt đậu phộng cay. Siomay có nguồn gốc từ xíu mại Trung Quốc, và được cho là bắt nguồn từ những người nhập cư Trung Quốc đến Indonesia trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan
Roti canai
Roti canai là một loại bánh mì dẹt chiên chảo truyền thống được làm từ bột mì, nước, trứng và mỡ, có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng chủ yếu xuất hiện ở Malaysia và các nước lân cận như Indonesia, Brunei và Thái Lan.
