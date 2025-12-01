Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
01/12/2025 11:14 GMT+7

Phở nổi danh trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ, nhưng có một món Việt gần đây thậm chí còn được ưa chuộng hơn bởi du khách quốc tế.

Trang ẩm thực TasteAtlas vừa bình chọn 100 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó, phở đứng ở vị trí 32, nhưng có một món Việt khác lại xếp trong top 10, vị trí thứ 6. Sau đây là danh sách 10 món đường phố ngon nhất thế giới:

Mì Lan Châu

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 1.

Mì Lamian Lan Châu là một món mì Trung Quốc nổi tiếng với sợi mì kéo bằng tay, có nguồn gốc từ Lan Châu. "Lamian" có nghĩa là "mì kéo", vì bột được kéo và gấp lại nhiều lần bằng tay để tạo ra những sợi mì dài, mỏng, dai. Kỹ thuật này không chỉ giúp cân bằng gluten mà còn làm tăng thêm kết cấu của sợi mì. Mì thành phẩm được nấu trong nước dùng thịt bò đậm đà, không sử dụng nước tương, giúp hương vị tự nhiên của các nguyên liệu được tỏa sáng

Bánh bao guotie

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 2.

Bánh bao jiaozi chiên chảo của Trung Quốc, còn được gọi là guotie, là một loại bánh bao miền Bắc Trung Quốc, thường có nhân thịt heo băm, cải thảo, hành lá, gừng, rượu gạo và dầu mè. Kết cấu giòn và mềm mại của bánh được tạo ra nhờ một phương pháp chế biến đặc biệt; trong khi chiên phần dưới của bánh, một lượng nhỏ nước được đổ vào chảo, sau đó đậy lại, giúp phần bánh còn lại và nhân bánh được hấp chín. Món bánh bao này cũng phổ biến ở Bắc Mỹ

Thịt heo Kontosouvli

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 3.

Kontosouvli là món ăn truyền thống gồm những miếng thịt heo lớn được ướp trong hỗn hợp thảo mộc và gia vị, sau đó xiên vào que và nướng chậm trên vỉ quay, tương tự như món gyro hoặc souvlaki. Nước ướp thường chứa các thành phần như tỏi, kinh giới cay, cỏ xạ hương, hương thảo, ớt bột, dầu ô liu, nước cốt chanh và rượu vang đỏ. Sau khi ướp, thịt được xiên vào một que lớn và nướng trên lửa, tạo nên lớp vỏ ngoài thơm ngon, đậm đà với phần nhân mềm mọng nước

Bánh mì dẹt Amritsari kulcha

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 4.

Có nguồn gốc từ thành phố Amritsari, bắc Ấn Độ, Amritsari kulcha là một loại bánh mì dẹt nhân khoai tây, hành tây, phô mai tươi và gia vị. Bánh mì dẹt thường được trang trí bằng rau mùi và bột ớt đỏ. Mỏng, giòn và được phết bơ ghee, đây là món ăn chủ yếu ở Amritsar, với hầu hết mọi cửa hàng trong thành phố đều xèo xèo tiếng bánh kulcha nướng trong lò tandoor lớn

Tacos

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 5.

Tacos là món ăn quốc gia của Mexico, có nguồn gốc từ những mỏ bạc Mexico vào thế kỷ 18, khi từ "taco" dùng để chỉ thuốc súng được gói trong một tờ giấy và nhét vào đá. Nó được sử dụng để khai thác quặng quý từ các mỏ và được gọi là tacos de minero hay tacos của thợ mỏ. Ngày nay, từ này được biết đến rộng rãi để chỉ món ăn đường phố và đồ ăn nhanh hàng đầu ở Mexico - bánh tortilla mỏng, dẹt nướng trên vỉ, phủ nhiều loại nhân, gấp lại và ăn mà không cần dụng cụ. Taco về cơ bản là bất cứ thứ gì được ăn trên một chiếc bánh tortilla mềm, và có vô số loại taco

Bánh mì Việt Nam

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 6.

Bánh mì phổ biến của Việt Nam có chung một nguyên liệu cốt lõi là vỏ bánh mì baguette. Bánh mì baguette được du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa, và ngày nay nó là một trong số ít di sản quý giá còn sót lại từ thời đó. Lớp vỏ bánh mì giòn rụm, gia vị và thịt đều hòa quyện với rau tươi và hương vị tươi sáng. Ban đầu, hầu hết bánh mì kẹp chỉ bao gồm bánh mì, thịt và gia vị, không thêm rau

Tacos thịt bò nướng

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 8.

Tacos thịt bò nướng là món tacos đầu tiên trong lịch sử. Người ta tin rằng những chiếc tacos đầu tiên xuất hiện vào những năm 1500, được làm từ những lát thịt mỏng nướng trên than hồng. Thịt được đặt trong bánh tortilla ngô và phủ lên trên là guacamole, hành tây, ớt và chanh còn được gọi là tacos thịt bò nướng

Gringas

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 9.

Gringas là một món ăn đặc trưng của Mexico, được làm từ bánh tortilla bột mì nhân thịt heo ướp al pastor, phô mai và thường là dứa thái lát, mặc dù hành tây, tương ớt và rau mùi cũng có thể được thêm vào món ăn tùy theo sở thích của khách hàng

Siomay

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 10.

Siomay là món ăn Indonesia gồm bánh bao cá hấp hình nón, trứng, khoai tây, bắp cải, đậu phụ và mướp đắng. Sau khi hấp, tất cả nguyên liệu được bày ra đĩa, cắt thành miếng vừa ăn và rưới thật nhiều nước sốt đậu phộng cay. Siomay có nguồn gốc từ xíu mại Trung Quốc, và được cho là bắt nguồn từ những người nhập cư Trung Quốc đến Indonesia trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan

Roti canai

Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới - Ảnh 11.

Roti canai là một loại bánh mì dẹt chiên chảo truyền thống được làm từ bột mì, nước, trứng và mỡ, có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng chủ yếu xuất hiện ở Malaysia và các nước lân cận như Indonesia, Brunei và Thái Lan.

Tin liên quan

Bất ngờ những thành phố bẩn nhất thế giới lại là các điểm du lịch nổi tiếng

Bất ngờ những thành phố bẩn nhất thế giới lại là các điểm du lịch nổi tiếng

Danh sách có nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới ở châu Âu và Mỹ, khi rác không được dọn dẹp thường xuyên và bụi bẩn lan tràn.

Khám phá thêm chủ đề

Phở bánh mì Bánh Mì Việt Nam tacos món ăn đường phố ngon nhất thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận