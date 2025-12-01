Không phải phở, đây là món Việt trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới

Tacos là món ăn quốc gia của Mexico, có nguồn gốc từ những mỏ bạc Mexico vào thế kỷ 18, khi từ "taco" dùng để chỉ thuốc súng được gói trong một tờ giấy và nhét vào đá. Nó được sử dụng để khai thác quặng quý từ các mỏ và được gọi là tacos de minero hay tacos của thợ mỏ. Ngày nay, từ này được biết đến rộng rãi để chỉ món ăn đường phố và đồ ăn nhanh hàng đầu ở Mexico - bánh tortilla mỏng, dẹt nướng trên vỉ, phủ nhiều loại nhân, gấp lại và ăn mà không cần dụng cụ. Taco về cơ bản là bất cứ thứ gì được ăn trên một chiếc bánh tortilla mềm, và có vô số loại taco