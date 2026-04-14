Đèn tín hiệu tê liệt hàng loạt suốt 2 tuần, giao thông Đồng Hới rối loạn

Khoảng 2 tuần qua, hàng loạt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) không hoạt động hoặc hoạt động chập chờn nhưng chưa được khắc phục kịp thời. Tình trạng này khiến việc lưu thông trở nên lộn xộn, người dân gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông.

Hệ thống đèn giao thông ở nhiều vị trí thuộc phường Đồng Hới không hoạt động ẢNH: T.L

Các điểm giao có mật độ phương tiện lớn như: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải, Lý Nam Đế - Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cảnh - 23.8, Triệu Quang Phục - Tạ Quang Bửu… đều ghi nhận đèn tín hiệu tê liệt. Người đi đường buộc phải tự quan sát, tự di chuyển theo cảm nhận cá nhân, đặc biệt vào giờ cao điểm, làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Theo ghi nhận, chỉ trong vòng 1 tuần đã xảy ra nhiều vụ va chạm tại các nút giao nói trên. Không ít người dân lo lắng khi mỗi lần qua giao lộ như phải "tự bơi" giữa những dòng xe, nguy cơ va quẹt, tai nạn luôn rình rập.

Giao thông ở nút giao Trần Quang Khải - Lý Nam Đế trở nên hỗn loạn vì đèn tín hiệu bị hỏng ẢNH: T.L

Việc chậm trễ sửa chữa đèn tín hiệu không chỉ gây bức xúc mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng người tham gia giao thông. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) cho biết trước đây, việc quản lý tài sản các cột đèn tín hiệu thuộc UBND cấp thành phố, huyện. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm này được chuyển về cấp xã, phường.

Cũng theo vị này, việc khai thác, vận hành hệ thống đèn tín hiệu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, còn Sở Xây dựng có vai trò tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh để đảm bảo hoạt động đồng bộ.

"Năm ngoái, Sở Xây dựng đã tham mưu xin kinh phí sửa chữa một số hệ thống đèn tín hiệu. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa phát sinh nhiều hư hỏng như hiện nay. Ngày 18.3 vừa qua, sở tiếp tục có công văn đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí để triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có bổ sung, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cho cả khu vực phía bắc và phía nam tỉnh", vị này thông tin.

Lý giải việc khắc phục còn chậm, vị này cho rằng có thể một phần do cấp xã, phường chưa chủ động được nguồn kinh phí nên việc sửa chữa vẫn phải chờ các đợt phân bổ từ cấp trên. Trong thời gian chờ xử lý, nguy cơ mất an toàn giao thông tại các nút giao này vẫn hiện hữu từng ngày.

Vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Trần Quang Khải - Lý Nam Đế sáng 14.4 ẢNH: T.L

Liên quan đến nguồn vốn mà Sở Xây dựng trình Sở Tài chính như đã nêu, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết hiện nguồn vốn thực hiện đã có. Tuy nhiên do Nghị định 104/2026/NĐ-CP (quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 luật Ngân sách nhà nước) vừa ban hành ngày 31.3.2026 nên phải làm lại dự toán theo quy định mới.

Theo vị này, hiện phòng chuyên môn của Sở Tài chính đã hướng dẫn phòng chuyên môn của Sở Xây dựng hoàn thiện thủ tục để sớm cấp vốn.