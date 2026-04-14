Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đèn tín hiệu tê liệt hàng loạt suốt 2 tuần, giao thông Đồng Hới rối loạn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/04/2026 16:13 GMT+7

Đèn tín hiệu giao thông tại nhiều nút giao ở phường Đồng Hới (Quảng Trị) hỏng hàng loạt suốt 2 tuần qua chưa được khắc phục, khiến việc lưu thông rối loạn, nguy cơ tai nạn gia tăng.

Khoảng 2 tuần qua, hàng loạt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) không hoạt động hoặc hoạt động chập chờn nhưng chưa được khắc phục kịp thời. Tình trạng này khiến việc lưu thông trở nên lộn xộn, người dân gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông.

Đèn tín hiệu hỏng hàng loạt, giao thông ở Đồng Hới rối loạn - Ảnh 1.

Hệ thống đèn giao thông ở nhiều vị trí thuộc phường Đồng Hới không hoạt động

ẢNH: T.L

Các điểm giao có mật độ phương tiện lớn như: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải, Lý Nam Đế - Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cảnh - 23.8, Triệu Quang Phục - Tạ Quang Bửu… đều ghi nhận đèn tín hiệu tê liệt. Người đi đường buộc phải tự quan sát, tự di chuyển theo cảm nhận cá nhân, đặc biệt vào giờ cao điểm, làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Theo ghi nhận, chỉ trong vòng 1 tuần đã xảy ra nhiều vụ va chạm tại các nút giao nói trên. Không ít người dân lo lắng khi mỗi lần qua giao lộ như phải "tự bơi" giữa những dòng xe, nguy cơ va quẹt, tai nạn luôn rình rập.

Đèn tín hiệu hỏng hàng loạt, giao thông ở Đồng Hới rối loạn - Ảnh 2.
Đèn tín hiệu hỏng hàng loạt, giao thông ở Đồng Hới rối loạn - Ảnh 3.
Đèn tín hiệu hỏng hàng loạt, giao thông ở Đồng Hới rối loạn - Ảnh 4.
Đèn tín hiệu hỏng hàng loạt, giao thông ở Đồng Hới rối loạn - Ảnh 5.

Giao thông ở nút giao Trần Quang Khải - Lý Nam Đế trở nên hỗn loạn vì đèn tín hiệu bị hỏng

ẢNH: T.L

Việc chậm trễ sửa chữa đèn tín hiệu không chỉ gây bức xúc mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng người tham gia giao thông. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) cho biết trước đây, việc quản lý tài sản các cột đèn tín hiệu thuộc UBND cấp thành phố, huyện. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm này được chuyển về cấp xã, phường.

Cũng theo vị này, việc khai thác, vận hành hệ thống đèn tín hiệu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, còn Sở Xây dựng có vai trò tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh để đảm bảo hoạt động đồng bộ.

"Năm ngoái, Sở Xây dựng đã tham mưu xin kinh phí sửa chữa một số hệ thống đèn tín hiệu. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa phát sinh nhiều hư hỏng như hiện nay. Ngày 18.3 vừa qua, sở tiếp tục có công văn đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí để triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có bổ sung, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cho cả khu vực phía bắc và phía nam tỉnh", vị này thông tin.

Lý giải việc khắc phục còn chậm, vị này cho rằng có thể một phần do cấp xã, phường chưa chủ động được nguồn kinh phí nên việc sửa chữa vẫn phải chờ các đợt phân bổ từ cấp trên. Trong thời gian chờ xử lý, nguy cơ mất an toàn giao thông tại các nút giao này vẫn hiện hữu từng ngày.

Đèn tín hiệu hỏng hàng loạt, giao thông ở Đồng Hới rối loạn - Ảnh 6.

Vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Trần Quang Khải - Lý Nam Đế sáng 14.4

ẢNH: T.L

Liên quan đến nguồn vốn mà Sở Xây dựng trình Sở Tài chính như đã nêu, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết hiện nguồn vốn thực hiện đã có. Tuy nhiên do Nghị định 104/2026/NĐ-CP (quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 luật Ngân sách nhà nước) vừa ban hành ngày 31.3.2026 nên phải làm lại dự toán theo quy định mới. 

Theo vị này, hiện phòng chuyên môn của Sở Tài chính đã hướng dẫn phòng chuyên môn của Sở Xây dựng hoàn thiện thủ tục để sớm cấp vốn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận