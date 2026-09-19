Đèn trung thu bằng hoa tươi và cách người trẻ ‘làm mới’ mùa trăng

Những chiếc đèn lồng đỏ, vàng quen thuộc trong ký ức trung thu nay được làm mới bằng hoa tươi tại một workshop ở Hà Nội. Người tham gia tự chọn hoa, phối màu, trang trí khung tre và mang thành phẩm về đón trung thu theo cách riêng.

Từ khung tre đến đèn hoa, người trẻ tự làm trung thu

Workshop do quán cà phê Đoài (Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức đến hết ngày rằm tháng 8 âm lịch, thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình và người yêu thích hoạt động thủ công. Ý tưởng xuất phát từ mong muốn giữ những hình ảnh quen thuộc của trung thu nhưng tiếp cận theo cách mới, phù hợp với sở thích của người trẻ.

Bạn trẻ tự tay làm chiếc đèn trung thu bằng hoa tươi ẢNH: NVCC

Thay vì những chiếc đèn hoàn thiện sẵn với giấy bóng kính, giấy dó, vải hay lụa, người tham gia bắt đầu từ những khung tre, nứa tạo hình ngôi sao, cá, thỏ, bướm. Từ đó, mỗi người tự chọn hoa tươi, lá và phụ kiện để hoàn thiện chiếc đèn theo ý thích.

Lương Anh, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết mỗi phần nguyên liệu gồm 10 cành hoa, lá, khung đèn và phụ kiện. Nhờ được tự chọn màu sắc, chất liệu, ngay cả những người cùng chọn một kiểu khung cũng có thể tạo ra những chiếc đèn hoàn toàn khác nhau.

Khách dự workshop là các bạn trẻ, các gia đình trẻ ẢNH: NVCC

Mỗi chiếc đèn một dấu ấn cá nhân

Workshop thu hút chủ yếu các nhóm bạn trẻ, cặp đôi, gia đình có con nhỏ và những người yêu hoa, thích làm đồ thủ công. Người tham gia không cần có kinh nghiệm cắm hoa bởi từng công đoạn đều được hướng dẫn.

Bảo Linh, sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, thích việc người tham gia vừa tự tay làm sản phẩm, vừa có thời gian trò chuyện, thư giãn cùng bạn bè và người thân. Theo cô, việc kết hợp hoa tươi với khung đèn truyền thống khiến một món đồ quen thuộc trở nên mới mẻ, gần gũi hơn với người trẻ.

"Hồi nhỏ được chơi đèn trung thu sắc màu, lớn lên vẫn là chơi đèn trung thu nhưng lại là đèn trung hoa rất lãng mạn, rất vintage", Linh chia sẻ.

Sau khi hình ảnh những mẫu đèn được chia sẻ trên mạng xã hội, workshop nhận được nhiều câu hỏi về lịch tổ chức, kiểu khung và cách tham gia. Lượng khách cũng tăng trong những ngày diễn ra hoạt động.

Workshop kéo dài đến hết 15.8 âm lịch, từ 8 giờ - 23 giờ. Các mẫu đèn có giá 79.000 đồng với đèn ngôi sao và 99.000 đồng với đèn cá, thỏ, bướm. Chi phí đã gồm khung đèn, hoa, lá và phụ kiện trang trí ẢNH: NVCC

Giữ tinh thần cũ, kể theo cách mới

Theo nhóm tổ chức, người trẻ vẫn quan tâm đến những hoạt động gắn với truyền thống nhưng không nhất thiết muốn lặp lại nguyên vẹn cách làm của thế hệ trước. Họ tìm kiếm những trải nghiệm có tính sáng tạo, đẹp mắt và cho phép thể hiện dấu ấn cá nhân.

Một, hai giờ ngồi cắm hoa, trò chuyện và tự tay làm chiếc đèn cũng trở thành khoảng thời gian để bạn bè, người thân kết nối trong mùa đoàn viên. Với nhiều người, đó còn là dịp tạm rời màn hình điện thoại để trở về với những hoạt động thủ công giản dị.

Gen Z biết sống chất, chọn cách đón truyền thống theo riêng mình ẢNH: NVCC

Từ những chiếc khung tre, ánh đèn và hình ảnh quen thuộc như ngôi sao, cá, thỏ, những giá trị của trung thu được tiếp nối theo một diện mạo mới: trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần của một mùa đoàn viên.

"Kết nối với truyền thống không nhất thiết phải là làm lại mọi thứ y hệt như trước đây. Đôi khi chỉ cần giữ được tinh thần và những hình ảnh quen thuộc, sau đó để thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo theo cách của họ", đại diện nhóm tổ chức chia sẻ.

Với Đoài, giá trị của workshop không chỉ nằm ở chiếc đèn được mang về. Quan trọng hơn là người tham gia có thêm một kỷ niệm về những giờ phút tự tay làm chiếc đèn, trò chuyện cùng người thân, bạn bè trong mùa trăng.