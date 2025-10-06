Đèn trung thu cổ kể chuyện xưa nay

Tại đây, hơn 80 tác phẩm lồng đèn sẽ được trưng bày. Những sáng tạo này được làm hoàn toàn thủ công với các chất liệu bền vững, thân thiện môi trường như mây, tre, giấy dó, màu đất tự nhiên… Không chỉ là đèn lồng ông sao quen thuộc, những hình dạng như cá chép, tôm, bọ ngựa, trái lựu… từng rất phổ biến sẽ xuất hiện trở lại, kết hợp với hoa văn hoa lá cung đình, trống đồng Đông Sơn, bộ tranh Tố nữ Hàng Trống… Song song đó, Đoàn Thái Cúc Hương cũng mang vào tác phẩm những điểm nhấn thời đại như cách xử lý bột ngọc trai, bột điệp giúp bề mặt lấp lánh hay bảng màu phong phú hơn xưa..., từ đó mở ra cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện tại, giữa di sản của cha ông ta và góc nhìn cá nhân độc đáo.

Triển lãm tại TP.HCM mở cửa tự do, từ 9 - 16 giờ 30 các ngày trong tuần (trừ thứ hai) ẢNH: NSCC

Chia sẻ về nguồn cảm hứng, Đoàn Thái Cúc Hương cho biết do trưởng thành trong một gia đình làm nghề mộc nên từ sớm đã được tiếp xúc kỹ và sâu với những yếu tố truyền thống. Triển lãm không chỉ hướng đến lớp người trưởng thành muốn về với ấu thơ, mà còn là thế hệ trẻ để từ đó các giá trị truyền thống được sống lại, gìn giữ cũng như lan tỏa giá trị thủ công VN.

Song song với triển lãm tại Bảo tàng nghệ thuật Quang San, Lãm cũng được tổ chức tại Hà Nội ở Bảo tàng Dân tộc học VN từ ngày 4.10 - 4.11.