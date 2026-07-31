Lần đầu Hội An tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế

Ngày 31.7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 6.12 tại nhiều không gian trong khu phố cổ Hội An.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ được tổ chức tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và nhiều tuyến phố trong khu phố cổ Hội An (phường Hội An).

Đền lồng được trưng bày tại phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, không gian trưng bày các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật dự kiến được duy trì đến hết dịp Tết Nguyên tiêu 2027, góp phần kéo dài không khí lễ hội và tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với phố cổ.

Trong 4 ngày diễn ra, Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Điểm nhấn là lễ khai mạc kết hợp trình diễn nghệ thuật trên bờ và dưới sông, kiến tạo không gian ánh sáng đậm dấu ấn di sản giữa lòng phố cổ.

Ban tổ chức dự kiến bố trí khoảng 15 cụm đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn tại các không gian công cộng. Không chỉ tôn lên vẻ đẹp lung linh của Hội An về đêm, mỗi tác phẩm còn kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và hành trình giao thoa của đô thị di sản qua nhiều thế kỷ.

Bên cạnh đó, người dân và du khách có thể tham gia trải nghiệm làm đèn lồng, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống gắn bó lâu đời với phố Hội; khám phá không gian ẩm thực "Chạm vị phố Hội"; tham quan triển lãm đèn lồng và nghệ thuật tái sinh; đồng thời thưởng thức chương trình nghệ thuật "Sắc màu di sản".

Lễ hội cũng sẽ có hoạt động "minh đăng dạ hành", tọa đàm về nghề thủ công Hội An cùng các cuộc thi nhiếp ảnh và thiết kế họa tiết đèn lồng.

Thông qua chuỗi sự kiện này, ban tổ chức kỳ vọng tạo không gian để nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng cùng sáng tạo, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống trong đời sống đương đại.

Du khách quốc tế trải nghiệm làm đèn lồng Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Công bố Bản đồ sáng tạo Hội An

Song song với Lễ hội đèn lồng quốc tế, UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề "Hành trình chạm di sản, chạm sáng tạo".

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 28.8 - 2.9 tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, khu phố cổ Hội An cùng các làng nghề và không gian sáng tạo trên địa bàn các phường, xã.

Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đa dạng, kết nối giá trị di sản với công nghệ, thiết kế và các phương thức sáng tạo mới. Điểm nhấn là lễ khai mạc kết hợp công bố Bản đồ sáng tạo Hội An - nền tảng số giới thiệu hệ sinh thái sáng tạo của địa phương, từ các không gian văn hóa, làng nghề, nghệ nhân đến những chủ thể đang tham gia phát triển công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tổ chức chuỗi tọa đàm "Nghệ cả làng", hoạt động đào tạo "Làng nghề lên số", các triển lãm, không gian sắp đặt nghệ thuật, workshop sáng tạo cùng khu trải nghiệm công nghệ AI dành cho trẻ em.

Đáng chú ý, tuần lễ còn có chuỗi biểu diễn nghệ thuật "Nối mạch Nghệ", kết nối các loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại; đồng thời triển khai thử thách tương tác ứng dụng công nghệ GPS "Xuyên mạch Nghệ", mang đến hành trình khám phá di sản theo cách tiếp cận mới, kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và công nghệ số.