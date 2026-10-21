Đeo vòng kim loại vào vùng kín, nam thanh niên phải mổ cấp cứu

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư vừa tiếp nhận, điều trị một nam thanh niên 24 tuổi ở Hà Nội bị tổn thương nghiêm trọng vùng bìu do đeo vòng kim loại.

Theo lời kể, với mong muốn kéo dài thời gian cương cứng và khiến vùng kín trông đầy đặn hơn, người bệnh tự đeo một chiếc vòng kim loại có đường kính khoảng 3 cm quanh vùng bìu.

Do vòng cứng, không co giãn, vùng bìu bị siết chặt, dẫn đến sưng nề, đau nhức. Người bệnh nhiều lần tự tháo vòng tại nhà nhưng không thành công. Sau 10 ngày, vùng da ở gốc bìu và hai bên bẹn bị trợt loét, nhiễm trùng nặng nên người bệnh mới đến bệnh viện.

Chiếc vòng kim loại khiến nam thanh niên sưng, nhiễm trùng vùng kín ẢNH: THANH ĐẶNG

Bác sĩ Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại tổng hợp tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết khi nhập viện, vùng bìu người bệnh sưng to, gốc bìu chảy mủ, da có dấu hiệu hoại tử, phải phẫu thuật cấp cứu.

Do vòng kim loại rất cứng, ê kíp phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tháo vòng, giải phóng vùng bìu bị chèn ép. Các bác sĩ đồng thời cắt bỏ phần da loét, hoại tử, làm sạch vết thương và khâu tạo hình vùng tổn thương.

Sau điều trị, người bệnh đã hồi phục và xuất viện.

Theo bác sĩ Hiến, sử dụng vòng đeo nam khoa không rõ nguồn gốc, nhất là loại kim loại cứng, kích thước không phù hợp hoặc đeo quá lâu, có thể cản trở lưu thông máu, gây phù nề, tổn thương mô mềm, thậm chí hoại tử.

Bác sĩ khuyến cáo khi vùng sinh dục bị sưng đau hoặc tổn thương do các dụng cụ này, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, tránh tự xử lý hoặc trì hoãn thăm khám khiến tổn thương nặng hơn, ảnh hưởng chức năng sinh dục và sức khỏe sinh sản.